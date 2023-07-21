"Пізно почали": Зеленський пояснив повільне просування контрнаступу ЗСУ (відео)

За словами президента, Росія скористалася зволіканням, щоб замінувати всі наші землі та вибудувати кілька ліній оборони. ЗСУ втрачають близько 10 тисяч БПЛА щомісяця і потребують артилерії великої дальності.

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Контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж розраховували, тому що операція почалася пізніше, ніж спочатку передбачалося. Про це президент України Володимир Зеленський сказав по відеозв'язку на Aspen Security Forum.

Журналіст і політичний оглядач Фарід Закарія під час форуму поставив Зеленському "пряме запитання, яке зараз цікавить усіх".

Чому виникли складнощі з контрнаступом

"Український контрнаступ, судячи з усього, йде повільніше і стикається з більшими складнощами, ніж можна було очікувати. Чому виникли складнощі з контрнаступом і що потрібно зробити, щоб їх подолати?" — поставив запитання Закарія.

Зеленський у відповідь нагадав, що минулої осені наші військові провели потужну операцію і згодом почали створювати нові бригади.

Володимир Зеленський — про контрнаступ України, дивитися з 2:25:43

Президент України сказав, що спочатку контрнаступ було заплановано на весну, однак він не розпочався тоді через нестачу боєприпасів. Не вистачало і підготовлених бригад, які б могли застосовувати певні озброєння.

Це зволікання — і таку думку поділяють експерти — надало Росії час, щоб замінувати всі наші землі і вибудувати кілька ліній оборони.

Їм безумовно надали більше часу, ніж було потрібно.

"Це не скарга, нам дійсно бракувало обладнання для розмінування. Зараз нам допомагають, хотілося б подякувати союзникам: президенту Байдену, Конгресу, США, нашим партнерам у Європі", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що завжди хочеться швидких перемог, але питання в ціні перемоги: "Тому давайте не будемо буквально кидати людей під танки. Сплануймо наш контрнаступ так, як підказують наші аналітики та наші розвідники".

За словами президента, він вірить у перемогу, оскільки вже було звільнено частину територій.

"Вони побудували всі ці лінії. На наших полях було багато мін. Через це і повільне просування наших контрнаступальних дій", — сказав президент, додавши, що, попри всі складнощі, Україна йде вперед.

"Ми не хотіли втрачати наших людей, наш особовий склад і наших військових. Не хотіли втрачати обладнання, тому проявляли обережність у наступальних діях", — сказав він.

Але водночас ЗСУ наближаються до того етапу, коли наступальні дії наберуть потрібний хід, "тому що ми вже проходимо через мінні локації та розміновуємо ці території".

ЗСУ втрачає 10 тисяч дронів на місяць

Фарід Закарія запитав Зеленського щодо активного використання дронів ЗСУ і зазначив, що втрачається близько 10 тисяч БПЛА щомісяця. У відповідь президент звернув увагу на те, що Україна також потребує далекобійних систем.

"Якщо чесно, ми ще не розв'язали деякі питання, пов'язані з типом озброєнь, які нам потрібні найбільше. Я б хотів звернути увагу на далекобійні артилерійські системи", — пояснив він, зазначивши, що в протистоянні з РФ ключову роль відводять мотивації, і було б добре, якби за артилерією в ЗСУ був паритет зі ЗС РФ, а ще краще — перевага.

Натовські озброєння кращі за російські, але їх не так багато. Немає балансу в тому, що стосується систем певного радіуса дії. Так, у ЗС РФ є С-300, якими постійно обстрілюють прикордонні території.

Президент також згадав про те, що Кримський міст використовується ЗС РФ як військова переправа, що прискорює хід війни.

Нагадаємо, що "РФ увійшла у стадію шаленого тероризму", тому ракетні обстріли триватимуть, заявила 21 липня спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Також повідомлялося, що ЗС РФ завдали три авіаудари по селищу Нью-Йорк Донецької області. У результаті — четверо поранених.