"Поздно начали": Зеленский объяснил медленное продвижение контрнаступления ВСУ (видео)

По словам президента, Россия воспользовалась промедлением, чтобы заминировать все наши земли и выстроить несколько линий обороны. ВСУ теряют около 10 тысяч БПЛА ежемесячно и нуждаются в артиллерии большой дальности.

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Контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем рассчитывали, потому что операция началась позже, чем изначально предполагалось. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал по видеосвязи на Aspen Security Forum.

Журналист и политический обозреватель Фарид Закария во время форума задал Зеленскому "прямой вопрос, который сейчас интересует всех".

Почему возникли сложности с контрнаступлением

"Украинское контрнаступление, судя по всему, идет медленнее и сталкивается с большими сложностями, чем можно было ожидать. Почему возникли сложности с контрнаступлением и что нужно сделать, чтобы их преодолеть?" — задал вопрос Закария.

Зеленский в ответ напомнил, что прошлой осенью наши военные провели мощную операцию и впоследствии начали создавать новые бригады.

Владимир Зеленский — о контрнаступлении Украины, смотреть с 2:25:43

Президент Украины сказал, что изначально контрнаступление было запланировано на весну, однако оно не началось тогда из-за недостатка боеприпасов. Не хватало и подготовленных бригад, которые бы могли применять определенные вооружения.

Это промедление — и такое мнение разделяют эксперты — предоставило России время, чтобы заминировать все наши земли и выстроить несколько линий обороны.

Им определенно предоставили больше времени, чем было нужно.

"Это не жалоба, нам действительно недоставало оборудования для разминирования. Сейчас нам помогают, хотелось бы поблагодарить союзников: президента Байдена, Конгресс, США, наших партнеров в Европе", — отметил Зеленский.

Он также добавил, что побед всегда хочется добиваться быстрее, но вопрос в цене победы: "Поэтому давайте не будем буквально бросать людей под танки. Давайте спланируем наше контрнаступление так, как подсказывают наши аналитики и наши разведчики".

По словам президента, он верит в победу, так как уже была освобождена часть территорий.

"Поэтому они построили все эти линии. На наших полях было много мин. Из-за этого и медленное продвижение наших контрнаступательных действий", — сказал президент, добавив, что, несмотря на все сложности, Украина добивается прогресса.

"Мы не хотели терять наших людей, наш личный состав и наших военных. Не хотели терять оборудование, поэтому проявляли осторожность в наступательных действиях", — сказал он.

Но вместе с тем ВСУ приближаются к тому этапу, когда наступательные действия наберут нужный ход, "потому что мы уже проходим через минные локации и разминируем эти территории".

ВСУ теряет 10 тысяч дронов в месяц

Фарид Закария спросил Зеленского насчет активного использования дронов со ВСУ и отметил, что теряется около 10 тысяч БПЛА ежемесячно. В ответ президент обратил внимание на то, что Украина нуждается в дальнобойных системах.

"Если честно мы еще не решили некоторые вопросы, связанные с типом вооружений, которые нам нужны больше всего. Я бы хотел обратить внимание на дальнобойные артиллерийские системы", — объяснил он, отметив, что в противостоянии РФ ключевая роль отводится мотивации, и было бы хорошо, если бы по части артиллерии у ВСУ был паритет с ВС РФ, а еще лучше превосходство.

Натовские вооружения лучше российских, но их не так много. Нет баланса в том, что касается систем определенного радиуса действия. Так, у ВС РФ есть С-300, которыми постоянно обстреливаются приграничные территории.

Президент также упомянул о том, что Крымский мост используется ВС РФ как военная переправа, которая ускоряет ход войны.

Напомним, что "РФ вошла в стадию бешеного терроризма", поэтому ракетные обстрелы продолжатся, заявила 21 июля спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Также сообщалось, что ВС РФ нанесли три авиаудара по поселку Нью-Йорк Донецкой области. В результате — четверо раненых.