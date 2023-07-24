Українській армії передали касетні боєприпаси з дальністю 30 км – аналітики

Військові отримали боєприпаси M864, які мають 72 боєприпаси для знищення піхоти та укріплень окупантів. Касетний снаряд має більшу зону ураження, ніж звичайний.

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В мережі вперше показали касетні боєприпаси української армії, які передали Сполучені Штати. Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

Бійцям ЗСУ поставили боєприпас М864 зі збільшеною дальністю стрільби до 29 км. Один такий снаряд містить 72 суббоєприпаси подвійного призначення. Це означає, що частина боєголовок протипіхотна, а інша — антиматеріальна. Аналітики вказують, що зазвичай боєприпаси такого типу вважаються військовим резервом.

Дальність збільшили завдяки зменшенню лобового опору боєприпасу завдяки газогенератору в основі снаряда. Після підпалу газогенератор випускає гарячий газ услід за снарядом, завдяки чому потік повітря біля основи стає менш турбулентним.

Нещодавно в США заявили, що Україна досить ефективно використовує касетні боєприпаси. Вони впливають на російські оборонні побудови та маневри.

Нагадаємо, вперше про застосування касетних боєприпасів стало відомо в Красногорівці бійцями 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

20 липня ЗМІ писали, що ЗСУ вперше застосували касетні боєприпаси для руйнації російських окопів.