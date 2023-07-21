"Досить ефективно": у США оцінили, як Україна застосовує касетні боєприпаси

Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що, за початковими повідомленнями, застосування касетних боєприпасів вплинуло на російські оборонні побудови та маневри.

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Після перших повідомлень про те, що Україна почала використовувати поставлені Сполученими Штатами касетні боєприпаси, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що ЗСУ використовують ці озброєння "досить ефективно". Про це повідомляє Sky News.

"Ми отримали початковий фідбек від українців: вони використовують їх досить ефективно", — заявив Джон Кірбі.

Застосування касетних боєприпасів вплинуло на російські оборонні побудови та маневри, уточнив представник Пентагону.

За даними журналістів, 14 ОМБр отримала касетні снаряди для самохідної гаубиці М109

Нагадаємо, що ЗСУ вперше застосували касетні боєприпаси в Красногорівці. За інформацією журналіста Юрія Бутусова, бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади завдали удару по окупантах у Покровському районі Донецької області.

Також повідомлялося, що видання The Washington Post із посиланням на свої джерела повідомило, що українські захисники застосували касетні боєприпаси для ударів по позиціях РФ для знищення окопів, які уповільнюють просування українських сил.

Командувач угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що американські касетні боєприпаси вже перебувають на озброєнні ЗСУ. Керівництво опрацює тактику, як застосовувати їх з більшою ефективністю і при цьому не порушити домовленості з Вашингтоном.