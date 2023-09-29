"Було б безпрецедентно": Орбан заявив про неготовність України до членства в ЄС

За словами прем'єр-міністра Угорщини, Київ продовжує перебувати в стані війни і невідома точна кількість населення і контрольованої території. Перед початком інтеграції в ЄС потрібно буде відповісти на низку запитань.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів, які існують сьогодні нібито перешкоди для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це пише Reuters 29 вересня.

За його словами, спочатку потрібно розв'язати "важкі питання", перш ніж почнеться процес інтеграції Києва в Європу. Зокрема, він не може зрозуміти, як можна вирішувати це питання, коли країна перебуває в активному стані війни.

"Ми не можемо уникнути питання — коли протягом осені в нас будуть переговори в Брюсселі щодо майбутнього України — чи можемо ми справді серйозно розглядати членство для країни, почати переговори про вступ із країною, яка перебуває у стані війни", — заявив Віктор Орбан.

Окрему увагу угорський міністр загострив на тому, що населення України і площа контрольованої території достеменно невідомі, у зв'язку з активними бойовими діями.

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, скільки її населення, тому що вони тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів, це було б безпрецедентно", — продовжив Віктор Орбан.

Відповідно, на його думку, спочатку потрібно відповісти на довгі та важкі питання, перш ніж буде фактичне рішення щодо початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що Віктор Орбан пояснив, чому Угорщина не підтримує Україну в міжнародних справах. За його словами, Будапешт вступив у конфлікт із Києвом через те, що нібито існує обмеження прав приблизно 150 000 етнічних угорців на використання своєї рідної мови.