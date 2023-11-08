Чи почнуть партнери ЄС відмовляти Україні в підтримці за прикладом Словаччини, — експерт відповів (відео)

Директор агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко назвав європейську країну з хиткою позицією щодо допомоги Україні.

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На тлі блокування прем'єрами Угорщини та Словаччини Віктором Орбаном і Робертом Фіцо 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС гостро постало питання щодо подальшої позиції країн-союзниць. Директор агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко пояснив Фокусу, чи слід очікувати ланцюгової реакції.

За словами експерта, наразі небезпеки щодо відмови від допомоги під час війни європейських країн-партнерок немає. Якщо подивитися на внутрішню політичну ситуацію у цих країнах (Угорщині та Словаччині — ред), в інших країнах ситуація стабільна.

"Є питання по Болгарії. Там триває виборчий процес. Теоретично можлива перемога проросійських сил. Але станом на зараз — це лише питання. Мені здається, що Словаччина — це єдина країна, яка таким чином змінила позицію. Нагадаю, що йдеться саме про допомогу. Якщо йдеться про закупівлю зброї, то Словаччина її прекрасно продасть", — пояснив Мартиненко.

Олександр Мартиненко — про важелі впливу на Угорщину та Словаччину

Чи має Україна дипломатичні важелі тиску на Словаччину та Угорщину?

За словами Олександра Мартиненка важелі впливу на Угорщину та Словаччину досить обмежені.

"Словаччина — це вільна країна. Виборці там зробили свій вибір, тож "маємо те, що маємо". Якщо Україна буде тиснути на Словаччину — це дасть зворотній результат. А ось Євросоюз, який має важелі, свою роботу з прем'єром Фіцо буде проводити", — пояснив експерт.

Він такожзазначив, що перщі радикальні заяви Фіцо з часом стануть м'якшими.

"Тим більше, що у Фіцо не така ситуація, як у Орбана. Він не є беззаперечним переможцем виборів. Він є частиною коаліції. Інші, як відомо, налаштовані більш проєвропеські", — зазначив експерт.

Нагадаємо, Угорщина у питанні війни в Україні давно займає проросійську позицію, а саме керівництво держави раз по раз підтримує ворожі наративи. А Словацька Республіка доєдналася до антиукраїнського табору відносно нещодавно — після позачергових парламентських виборів на початку жовтня 2023-го, під час яких перемогла проросійська партія Smer-SD та її лідер Роберт Фіцо.