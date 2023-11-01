Кнут или пряник: заставят ли Венгрию и Словакию разблокировать 50 млрд евро для Украины

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступают против выделения Украине 50 миллиардов евро помощи от ЕС. Таким образом, финансовая поддержка для Киева на следующий год оказалась под большим знаком вопроса.

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Премьер-министры Венгрии и Словакии выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 миллиардов евро на встрече лидеров Евросоюза. Об этом пишет Politico со ссылкой на информированного в деталях дискуссии дипломата. Так, глава венгерского правительства Виктор Орбан якобы заявил, что поддержка ЕС не работает, а его словацкий коллега Роберт Фицо мотивирует свою позицию беспокойством коррупцией в Украине.

Как известно, для увеличения общего бюджета блока на 66 млрд евро, часть которых направят на финансовую поддержку Украины, необходимо согласие всех 27 стран-членов ЕС. "Решение по обновлению бюджета блока должно быть принято до конца года, чтобы обеспечить продолжение поддержки Киева, поскольку текущее финансирование ЕС для страны, пострадавшей от войны, должно завершиться", — говорится в материале издания.

Словакия против выделения средств для Украины из-за высокого уровня коррупции

Фокус спросил у экспертов, с чем связан словацко-венгерский демарш и удастся ли Еврокомиссии уговорить Будапешт и Братиславу не препятствовать выделению денег для Украины.

Вторговать барыши: зачем Словакия и Венгрия блокируют помощь Украине

Венгрия в вопросе войны в Украине давно занимает пророссийскую позицию, а само руководство государства раз за разом поддерживает враждебные нарративы, говорит эксперт по международным отношениям Александр Шнырков. Словацкая Республика присоединилась к антиукраинскому лагерю относительно недавно — после внеочередных парламентских выборов в начале октября, во время которых победила пророссийская партия Smer-SD. Ее лидер Роберт Фицо еще до того, как занял пост премьера, заявлял, что Словакия готова помочь в восстановлении Украины, но не вооружением, а после объявления результатов голосования из уст Фицо звучало и более циничное: "У Словакии и народа в Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина".

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Выступая против выделения денег для Украины, которая противостоит неспровоцированной агрессии РФ, эти страны хотят выторговать себе дополнительные бонусы, убежден Шнырков. "Государства получают огромные деньги — и Словакия, и Венгрия. Это они торгуются за деньги. Потому что деньги заморожены для Венгрии. Венгрия хочет эти деньги вернуть, однако есть замечания к ней: развитие демократии, свобода для журналистов", — отметил в разговоре с Фокусом Александр Шнырков.

Венгрии заблокируют выделение средств, а Словакию попытаются переубедить, говорят опрошенные Фокусом специалисты

Кроме попытки добиться от Брюсселя размораживания 13 млрд евро для Венгрии, в блокировании помощи для Украины прослеживается желание Орбана найти дополнительные рычаги давления на Украину, отметил Фокусу финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Одно из них удалось достичь — Киев таки исключил ОТР банк из списка международных спонсоров войны.

Блокировка средств или уговоры: к каким методам прибегнет Еврокомиссия

Европейская Комиссия имеет рычаги влияния на государства-участники, чтобы убедить их поддержать то или иное решение, говорит Шевчишин. "Мы уже видели, когда для Венгрии блокировались кредитные ресурсы или помощь. После этого Венгрия стала более сговорчивой. Вероятно, Европа пойдет на это снова", — предположил финансовый аналитик.

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"Какой-то компромиссный механизм точно будет найден Европейской комиссией. Есть разные инструменты. Финансовые, например", — добавил Шнырков. По его мнению, Братиславу, в отличие от Будапешта, могут попытаться переубедить.

"Словакия говорит, что в Украине — коррупция, — продолжает эксперт по международным отношениям. — Но ведь она есть во всех странах, в том числе, в странах-членах ЕС, Словакии и Венгрии. Речь идет об объемах этой коррупции. Ясно, что в Украине ее больше, а где-то меньше. Но ведь они не должны быть судьями. Есть механизмы контроля, структуры, которые начинают работать в этом направлении в Украине. Это движение, Украина движется. Вот так надо убеждать".

Украина должна не только просить о международной помощи, но и искать ресурсы внутри страны. В частности, работать в направлении детенизации экономики и борьбы с коррупцией

ЕС в конце концов найдет способы влияния на Венгрию и Словакию, чтобы предоставить Киеву указанную сумму, однако и Украине стоит отказаться от пассивной позиции просителя, подчеркнул эксперт. "Надо деньги внутри страны искать. У нас, к сожалению, и "черная" экономика, и "серая" до сих пор есть, и коррупция остаются", — резюмировал Александр Шнырков.

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Напомним, в 2024 году дефицит государственного бюджета Украины ожидается на уровне 42 миллиардов долларов, который планируют покрыть за счет международных средств. В частности, с 1 января Киев присоединяется к программе Ukrainian Facility от ЕС, предусматривающей финансирование в размере 50 миллиардов долларов на следующие четыре года.

Также Фокус писал, что глава правительства Нидерландов Марк Рютте в ответ на обращение ЕК к странам ЕС об увеличении долгосрочного бюджета блока на 66 млрд евро, призвал Брюссель пересмотреть приоритеты, однако поддержал выделение дополнительных средств для Украины.