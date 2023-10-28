Бизнес и безвозмездная помощь: Словакия и в дальнейшем будет поставлять оружие в Украину, — СМИ

Словакия является крупным производителем артиллерийских боеприпасов в калибрах 122-, 152- и 155 мм, танковых боеприпасов в калибре 125-мм, 122-мм боеприпасов для РСЗО "Град" и минометных мин.

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В Словакии отделили бизнес от безвозмездной помощи вооружением, что позволит и в дальнейшем поставлять оружие для Украины. Об этом сообщает Defence Expresse.

Несмотря на громкие заявления политиков из Братиславы, реальным текущим поставкам вряд ли что-то угрожает. Определенные компании занимаются производством запасных частей и модернизацией чехословацких боевых машин пехоты BVP-1 и BVP-2 (версии советских БМП-1 и БМП-2), а также танков Т-72, РСЗО RM-70, САУ Dana. С учетом потребностей ВСУ все это необходимо. Также поставки соответствующего вооружения могут быть полезными в интересах обоих государств.

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Словацкая боеприпасная отрасль — еще одно направление для развития сотрудничества. MSM Group производит артиллерийские боеприпасы в калибрах 122-, 152- и 155 мм, танковые боеприпасы в калибре 125-мм, минометные мины, 122-мм боеприпасы для "Града", а также 30-мм для автоматических пушек советского стандарта. Все это оружие нужно украинским войскам.

Таким образом представить ситуацию, как считает издание, когда текущая словацкая власть наложит запрет на экспорт в Украину любой военной продукции — довольно фантастический. Поставляя оружие нашему государству, происходит поддержка словацкой промышленности.

Оружие от Словакии

Лидер второй по величине правящей партии "Хлас" Петер Пеллегрини 27 октября заявил, что на коммерческие продажи новые изменения в правительстве не повлияют. Он выступает за продолжение выполнения заказов, сделанных на коммерческой основе.

Напомним, 5 октября Фокус сообщал, что президент Словакии выступила против нового пакета помощи Украине. Зузана Чапутова считает, что игнорирование позиции партии Роберта Фицо Smer-SD, которая победила на парламентских выборах, "создало бы досадный прецедент на будущее".