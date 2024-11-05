Отклонил четыре запроса: президент Словакии запретил жителям страны воевать за Украину

Законодательство Словакии предусматривает тюремный срок за службу в иностранных вооруженных силах без разрешения официальных лиц страны.

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Президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил просьбы граждан страны относительно разрешения на участие в боевых действия в составе Сил обороны Украины. Служба в иностранной армии без разрешения президента считается уголовным правонарушением, предусматривающим тюремный срок. Об этом сообщил портал TERAZ новостного агентства TASR.

Пеллегрини официально занял должность в июне этого года, с тех пор поступило четыре запроса от граждан, которые хотели присоединиться к ВСУ. Но все просьбы отклонялись.

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Бывшая президент Словакии Зузана Чапутова в начале полномасштабного российского вторжения в Украину придерживалась на этот счет другой точки зрения. И одобрила несколько таких просьб граждан. Несколько словацких граждан воевали на стороне Украины.

Словацкое законодательство предусматривает уголовное преследование в виде тюремного срока за службу в иностранных вооруженных силах без разрешения официальных лиц страны.

Были и обратные случаи, когда выходцы из Словакии воевали на стороне российских войск. И попадали в плен Сил обороны. В июне этого года гражданин Словакии Ярослав Галайчик оказался в плену в городе Лиман Донецкой области. Сообщалось, что на передовой ему отводилась роль медика.

Напомним, что 29 октября стало известно о пожаре на словацком заводе ZVS Holding, который производит боеприпасы для Украины.

Также сообщалось, что 16 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о высокой вероятности завершения войны в Украине в ближайшее время.