Вероятность завершения войны в Украине в ближайшее время "очень высокая", — премьер Словакии Фицо

Политик ожидает прогресса в вопросе урегулирования вооруженного конфликта. Также Фицо подчеркнул, что "внезапно появляется тема приглашения Украины в НАТО".

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что война в Украине может скоро закончиться. Он ожидает прогресса в вопросе урегулирования конфликта. Он намекнул, что снова идут разговоры о приглашении Украины в НАТО, но в обмен на территориальные уступки. Об этом Фицо заявил в среду на заседании комитета Национального совета Словацкой Республики по делам Европы перед отъездом на заседание Европейского совета, сообщает Teraz.

Фицо отметил, что ждет, что "принесет президент Украины Владимир Зеленский на заседание Европейского совета в Брюсселе". Он отметил, что речь снова идет о приглашении Украины в НАТО и напомнил, что его социал-демократическая партия (Smer-SD) против этого, ведь это по его мнению приведет к третьей мировой войне.

Фицо считает, что война в Украине может закончиться очень быстро.

"Вероятность прекращения войны в Украине за короткое время очень высока. Я ожидаю, что завтра можно будет что-то намекнуть, потому что внезапно появляется тема приглашения Украины в НАТО", — заявил премьер, но по его мнению, это приглашение не будет "бесплатным".

Премьер-министр Словакии повторил, что желает Украине справедливого мира, но не уверен, что его возможно достичь в сложившейся ситуации.

Политик повторил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, а лично он поддержит любой мирный план, представленный для решения конфликта. По словам премьер-министра, одной из главных тем его переговоров в Китае будут мирные переговоры. При этом он заявил, что всегда старался иметь сбалансированные отношения с Россией. По его словам, нужно забыть, что россияне уйдут из Крыма и других оккупированных территорий. По его словам, россияне завоевывают все больше территорий и он считает, что "конфликт не имеет военного решения".

По словам Фицо, Словакия продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине. Он добавил, что больше всего жертва агрессии нуждается в поддержке в поставках электроэнергии. Он ожидает сотрудничества Украины в импорте нефти и газа в Словакию.

"Я отказываюсь везти нефть где-то через Адриатику... Наша обязанность — продолжать транзит через Словакию, продолжать транзит через Украину, будь то нефть или газ", — заявил он.

Напомним, премьер-министр Словацкой Республики 16 октября поедет на саммит ЕС в Брюссель. Среди прочего он примет участие в заседании ЕС и Совета сотрудничества в Персидском заливе. Во время двухдневного заседания Европейского совета в четверг (17 октября) и пятницу (18 октября) лидеры ЕС обсудят, среди прочего, события на Ближнем Востоке, конкурентоспособность, миграцию и внешние дела.

Тема окончания войны в Украине на условиях уступок территориями — не нова. Руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен в 2023 году допустил, что Украина может вступить в НАТО в обмен на "отказ" от части своей территории. В Киеве эту идею отвергли. Как вариант для Украины указанную модель упоминали бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и президент Чехии Петер Павел.