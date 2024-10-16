Ймовірність завершення війни в Україні найближчим часом "дуже висока", — прем'єр Словаччини Фіцо

Політик очікує прогресу у питанні врегулювання збройного конфлікту. Також Фіцо підкреслив, що "раптово з'являється тема запрошення України до НАТО".

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що війна в Україні може скоро закінчитися. Він очікує прогресу у питанні врегулювання конфлікту. Він натякнув, що знову йдуть розмови про запрошення України до НАТО, але в обмін на територіальні поступки. Про це Фіцо заявив у середу на засіданні комітету Національної ради Словацької Республіки у справах Європи перед від'їздом на засідання Європейської ради, повідомляє Teraz.

Фіцо зауважив, що чекає, що "принесе президент України Володимир Зеленський на засідання Європейської ради в Брюсселі". Він зазначив, що знову йдеться про запрошення України до НАТО та нагадав, що його соціал-демократична партія (Smer-SD) проти цього, адже це на його думу призведе до третьої світової війни.

Фіцо вважає, що війна в Україні може закінчитися дуже швидко.

"Вірогідність припинення війни в Україні за короткий час дуже висока. Я очікую, що завтра можна буде щось натякнути, тому що раптово з'являється тема запрошення України до НАТО", — заявив прем'єр, але на його думку, це запрошення не буде "безкоштовним".

Прем'єр-міністр Словаччини повторив, що бажає Україні справедливого миру, але не впевнений, що його можливо досягти в ситуації, що склалась.

Політик повторив, що його країна підтримує територіальну цілісність України, а особисто він підтримає будь-який мирний план, представлений для вирішення конфлікту. За словами прем'єр-міністра, однією з головних тем його переговорів у Китаї будуть мирні переговори. При цьому він заявив, що завжди намагався мати збалансовані відносини з Росією. За його словами, потрібно забути, що росіяни підуть з Криму та інших окупованих територій. За його словами, росіяни завойовують все більше територій і він вважає, що "конфлікт не має військового вирішення".

За словами Фіцо, Словаччина продовжує надавати гуманітарну допомогу Україні. Він додав, що найбільше жертва агресії потребує підтримки в постачаннях електроенергії. Він очікує співпраці України в імпорті нафти і газу до Словаччини.

"Я відмовляюся везти нафту десь через Адріатику… Наш обов'язок — продовжувати транзит через Словаччину, продовжувати транзит через Україну, чи це нафта, чи газ", — заявив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словацької Республіки 16 жовтня поїде на саміт ЄС у Брюссель. Серед іншого він візьме участь у засіданні ЄС і Ради співробітництва в Перській затоці. Під час дводенного засідання Європейської ради в четвер (17 жовтня) і п'ятницю (18 жовтня) лідери ЄС обговорять, серед іншого, події на Близькому Сході, конкурентоспроможність, міграцію та зовнішні справи.

Тема закінчення війни в Україні на умовах поступок територіями – не нова. Керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен в 2023 році допустив, що Україна може вступити у НАТО в обмін на "відмову" від частини своєї території. В Києві цю ідею відкинули. Як варіант для України зазначену модель згадували колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен та президент Чехії Петер Павел.