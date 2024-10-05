Україна може отримати членство в НАТО в обмін на території за "німецькою моделлю", — FT

Поступка окупованими землями нібито може бути для України єдиним шансом отримати мир в країні, членство у НАТО та захист від можливої подальшої агресії Росії. Видання стверджує, що цей сценарій у кулуарах обговорюють й українські офіційні особи. Втім, за словами джерел в Офісі президента, розмов щодо українських територій узагалі немає.

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Не тільки західні, але й вже українські офіційні особи нібито дедалі частіше обговорюють сценарій закінчення війни в Україні, коли Москва фактично збереже свій контроль над окупованими територіями, натомість Київ отримає міцні гарантії безпеки від партнерів. Про це пише американське видання Financial Times.

У виданні наголошують, що ані Україна, ані її союзники не згодні офіційно визнати суверенітет Росії над окупованими територіями. Це, як зазначається це лише сприяло би подальшій російській агресії та серйозно підірвало б міжнародний правопорядок. Натомість передбачається своєрідна "мовчазна згода" на те, що землі повертатимуть у майбутньому дипломатичними засобами.

"Поступка землею для отримання членства в НАТО може бути "єдиною грою в місті", — пише FT з посиланням на неназваного західного дипломата, який додав, що для українців ця тема залишається табуйованою, принаймні у публічній площині.

У зовнішньополітичних колах, пише видання, через рік після початку повномасштабного вторгнення почали обговорювати для України" західнонімецьку модель", коли Західна Німеччина перебувала в НАТО з 1955 року, а Східна Німеччина аж до 1989 року залишалася під контролем Москви.

Як варіант для України, зазначену модель згадували колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен та президент Чехії Петер Павел.

Павел вважає, що не обов'язково приймати Київ до Альянсу лише після повного відновлення контролю на усією територією. Навіть з адміністративним тимчасовим кордоном Україна може стати членом НАТО з тією територією, яку вона на той час контролюватиме, — зазначав політик.

Реакція української влади

Утім, як повідомляє "24 Канал", неназване джерело в офісі президента заявило, що це маячня і розмов щодо українських територій узагалі немає.

В ОП підкреслили, що Україна не торгує суверенітетом і територіями.

"Ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які точно не допускали б розширення або повторення війни. Вони навіть далекобійність бояться дати", – цитує ЗМІ джерело в офісі президента.

На момент публікації матеріалу офіційної реакції Офісу президента та МЗС немає.

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також вважає, що сценарій, за якого Україна може стати членом Північноатлантичного Альянсу навіть із деякими окупованими територіями, досить реальний.

Наприкінці липня Володимир Зеленський зазначав, що питання територіальної цілісності України не може бути вирішене одноосібно президентом, потрібна також й воля українського народу. Утім, референдум він вважає не найкращим варіантом для цього.