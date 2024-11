Ляпас Трампу: Байден дозволом бити ATACMS по РФ зруйнував "мирні плани" нового президента США

Адміністрація Джо Байдена, всупереч страхам ескалації війни, дозволяє Україні атакувати цілі на російській території далекобійними ракетами. Тим часом новий президент Дональд Трамп думає, як посадити сторони, що воюють, за стіл переговорів. Фокус з'ясував, навіщо в США пішли на крайні заходи і який буде результат.

Президент США Джо Байден під кінець каденції пішов на різку ескалацію російсько-української війни: вперше дозволив ЗСУ бити далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Отже, він виконав багатомісячні вимоги України, які до цього в Білому домі воліли не помічати через побоювання ескалації.

Серйозна зміна в політиці США настала за два місяці до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, який обіцяє зменшити підтримку України. Першими про рішення Байдена повідомили джерела газети The New York Times і The Washington Post (WP). Головними цілями, за їхніми даними, будуть російські та північнокорейські війська в Курській області.

Один із високопосадовців сказав WP, що Байден прагне утримати КНДР від перекидання в Росію нових військових сих. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин має зрозуміти, що це стане помилкою, яка дорого йому обійдеться.

Модифікації ATACMS мають різну дальність, максимальна — до 305 кілометрів

Джерела агентства Reuters упевнені, що ЗСУ вже найближчими днями вдарять ракетами ATACMS по Росії. Причому першими в бій підуть снаряди з максимальним радіусом дії — до 305 кілометрів. Які саме ракети Байден дозволив використовувати Україні, не уточнюється.

Обізнаний у питанні співрозмовник Axios підтвердив дозвіл використання ракет у межах Курської області, де розміщені північнокорейські війська. Рішення Байдена було доведено до відома української влади приблизно три дні тому.

Білий дім, Пентагон і українська сторона відмовилися коментувати західним ЗМІ ці повідомлення. Президент України Володимир Зеленський не підтвердив отримання дозволу від Вашингтона, але зауважив, що "ракети самі за себе скажуть".

Американські чиновники сподіваються, якщо північнокорейські війська в Курську будуть атаковані, Пхеньян перегляне рішення про відправлення військ до Росії. Тобто, російський контрнаступ у Курську провалиться.

Україні дозволили бити ракетами ATACMS по РФ: що це змінить?

Адміністрація Байдена прагне допомогти Україні утримати маленький шматок російської території, щоб у неї був сильний козир на майбутніх мирних переговорах. Військові оглядачі вважають, що дозвіл на удари ATACMS не переломить перебіг війни, але допоможе ЗСУ оборонятися. США просто не дадуть Україні стільки ракет, щоб переламати протистояння, вважає виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

"На тактичному рівні відкриється можливість знищити логістику групи "Север" і військ КНДР, які штурмують позиції ЗСУ в Курській області. Далі ми постараємося розвинути стратегічне плече для атак у 300-кілометровій зоні. Київ ще влітку 2024 року передав США список цілей у Росії для американських далекобійних ракет. Там були аеродроми і десятки військових заводів", — зазначає аналітик у розмові з Фокусом.

США для України — найважливіший союзник з далекобійного озброєння. Лише Штати можуть кількісно та якісно покрити потреби ЗСУ, адже це єдина країна, що має відповідні запаси та номенклатуру ракет.

Рішення Вашингтона спонукає інших союзників України допомогти зброєю великої дальності. Німеччина поки відмовляється постачати крилаті ракети Taurus, побоюючись втягнення у війну з Росією. Хоча Taurus має вищу точність попадання і більшу дальність, ніж британська ракета Storm Shadow, що збільшить ефективність ударів по законних цілях.

Росія неодмінно відновить ядерні погрози й активізує удари по українських енергооб'єктах. Запаси ракет для масованих ударів у ЗС РФ величезні, особливо серій Х та "Іскандери". Зберігаються загрози атак по атомних електростанціях та іншій критичній інфраструктурі, зауважує експерт.

Байден псує Трампу "стіл переговорів"?

Президент Росії Володимир Путін у вересні 2024 року давав зрозуміти, що перехід до західних далекобійних ракет "змінює саму суть і природу конфлікту". НАТО братиме безпосередню участь у війні з РФ. Тільки військові Альянсу можуть "вносити польотні завдання в ракетні системи".

Пізніше він переглянув ядерну доктрину у відповідь на плани щодо використання на російській території зброї великої дальності, яку поставляє США. Незважаючи на погрози, Захід в особі США більше не бачить іншого варіанту, окрім як передати Україні ракети для виконання військових завдань, каже Фокусу експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

"До ATACMS ми мали аналогічні рішення, що стосувалися передання тієї чи іншої системи озброєнь ЗСУ і викликали побоювання щодо ризику ескалації. Думаю, що зараз іншого варіанту допомоги у відбитті загроз у США не залишилося. Поки що в Штатах говорять тільки про цілі в Курській області, а не зупинку ворога на Донбасі. Далі побачимо розвиток ситуації на полі бою", — міркує він.

При цьому аналітик не бачить суперечностей між мирним планом Дональда Трампа й авантюрним рішенням Джо Байдена. Мирні переговори можливі тільки коли РФ зрозуміє неможливість наступу, а для цього потрібно посилити військові можливості України.

"Щоб посадити сторони конфлікту за стіл переговорів, треба, щоб РФ втратила можливість просувати фронт. Інакше Москві немає сенсу йти на мирову", — упевнений Бєлєсков.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 18 листопада заявив, що обговорюване у ЗМІ заморожування лінії фронту не влаштує Кремль як умова початку мирних переговорів.

Росія наполягатиме на дотриманні умов, які сформулював Путін: виведення українських військ із територій чотирьох частково окупованих областей і відмова України від вступу до НАТО.

"Щоб спонукати Москву до висновку про необхідність говорити, потрібно посилювати військові можливості України, щоб вона стабілізувала лінію бойового зіткнення. Тому між планом Трампа і намірами Байдена передати ракети ATACMS конфлікту немає", — резюмував експерт.

Нагадаємо, західні ЗМІ раніше писали про можливу спробу Джо Байдена змінити перебіг війни Росії з Україною до вступу Дональда Трампа на посаду нового президента. Невеликі зміни на фронті на користь України могли б стати на заваді спробам республіканця змусити Київ прийняти умови Кремля.

Фокус раніше писав про зміну бойової тактики російських окупантів із приходом морозів. Ставка робитиметься на накопиченні живої сили та подальшому її пересуванні пішки.