НАТО не братиме участі в переговорах про припинення війни в Україні: Рютте назвав причину

Північноатлантичний Альянс не бере участі в переговорах про припинення війни між Росією та Україною, оскільки не є частиною цього процесу.

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Про це NV заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він зазначив, що переговори з Києвом і Москвою ведуть США, однак через росіян вони йдуть повільно.

"Я думаю, що у НАТО немає власних червоних ліній, тому що ми не є частиною цього процесу", — зазначив керівник військово-політичного блоку країн.

Водночас, коли справа дійде до мирної угоди або припинення вогню, необхідно вирішити, як найкраще підтримати Україну, щоб не допустити повторного нападу з боку Росії.

"І перший рівень — це забезпечення того, щоб українські збройні сили перебували в кращому становищі після припинення вогню або укладення мирної угоди. Потім у нас є французи і британці, які разом із Коаліцією охочих шукають шляхи надання гарантій безпеки. У нас є пропозиції від італійців, які йдуть у дещо іншому напрямку, але з тією самою метою", — заявив Рютте.

За його словами, чекаючи моменту, коли буде укладено мир, потрібно продовжувати розвивати ідеї, щоб бути готовими відразу застосувати їх на практиці.

Рютте вважає малоймовірною участь НАТО, як такого, у миротворчій місії в Україні. Однак це можуть бути залучені союзники, що матиме наслідки для оборони території Альянсу в майбутньому.

Генсек НАТО вважає, що в разі введення європейських миротворців в Україну, на першій лінії оборони мають бути Збройні сили України, які стримують російські війська. А далі, для досягнення стійкої мирної угоди, потрібно знайти для реалізації найбільш практичне рішення, які пропонують партнери.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон збирається переконати Москву припинити війну.

Також Фокус писав, що державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що терпіння Вашингтона "не безмежне". За його словами, якщо Москва не проявить готовність до миру, будуть введені санкції.