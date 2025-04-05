НАТО не будет участвовать в переговорах о прекращении войны в Украине: Рютте назвал причину

Североатлантический Альянс не участвует в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной, поскольку не является частью этого процесса.

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Об этом NV заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он отметил, что переговоры с Киевом и Москвой ведут США, однако из-за россиян они идут медленно.

"Я думаю, что у НАТО нет собственных красных линий, потому что мы не являемся частью этого процесса", — отметил руководитель военно-политического блока стран.

В то же время, когда дело дойдет до мирного соглашения или прекращения огня, необходимо решить, как лучше всего поддержать Украину, чтобы не допустить повторного нападения со стороны России.

"И первый уровень — это обеспечение того, чтобы украинские вооруженные силы находились в лучшем положении после прекращения огня или заключения мирного соглашения. Затем у нас есть французы и британцы, которые вместе с Коалицией желающих ищут пути предоставления гарантий безопасности. У нас есть предложения от итальянцев, которые идут в несколько ином направлении, но с той же целью", — заявил Рютте.

По его словам, дожидаясь момента, когда будет заключен мир, нужно продолжать развивать идеи, чтобы быть готовыми сразу применить их на практике.

Рютте считает маловероятным участие НАТО, как такового, в миротворческой миссии в Украине. Однако это могут быть привлеченные союзники, что будет иметь последствия для обороны территории Альянса в будущем.

Генсек НАТО полагает, что в случае введения европейских миротворцев в Украину, на первой линии обороны должны быть Вооруженные силы Украины, сдерживающие российские войска. А дальше, для достижения устойчивого мирного соглашения, нужно найти для реализации наиболее практичное решение, которые предлагают партнеры.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон собирается убедить Москву прекратить войну.

Также Фокус писал, что государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что терпение Вашингтона "не безгранично". По его словам, если Москва не проявит готовность к миру, будут введены санкции.