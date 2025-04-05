Хотят, чтобы у Трампа "лопнуло терпение": кто из Европы и когда может возглавить переговоры с Кремлем

Президент Эмманюэль Макрон собирается стать главным лицом в Европе, которое будет проводить переговоры с Кремлем. В то же время официальные западные лица надеются, что президент США Дональд Трамп "потеряет терпение" в отношении России и начнет действовать решительнее.

Related video

О вероятном главном переговорщике Европы с российской стороной сообщило издание The Telegraph 4 апреля.

"Президент Франции собирается возглавить "коалицию желающих", чтобы убедить Москву прекратить войну", — говорится в сообщении.

Из источников издания в Елисейском дворце известно, что Макрон готов взять на себя эту роль для завершения российско-украинской войны тогда, "когда наступит подходящее время". В то же время представитель из администрации французского лидера отмечает, что пока такое время еще не наступило.

Президент Финляндии Александр Стубб отмечал на этой неделе, что именно Франция вместе с Великобританией должны возглавить любые переговоры, которые будет вести Европа с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта.

"Моими личными предпочтениями было бы, чтобы это делали наши представители "коалиции желающих". Другими словами, Франция или Великобритания", — заявил он.

В то же время, как пишут в издании, западные официальные лица надеются, что президент Трамп в конце концов потеряет терпение в отношении своего российского коллеги, и, как следствие, увеличит помощь для Украины, в частности военную.

Отметим, что о своих намерениях принять участие в переговорах с Кремлем президент Франции заявлял еще в марте после заседания Европейского совета.

"Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы вместе с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами будем считать, что настало подходящее время", — сообщал Макрон.

Сообщается также, что Франция и Великобритания "приветствуют" попытки Трампа вести дипломатический процесс, чтобы остановить войну. Однако они одновременно заявляют о необходимости "давить" на Кремль дальше, чтобы заставить посадить за стол переговоров.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что администрация Трампа "установила сроки" для Кремля и не собирается ждать бесконечно готовности к переговорам по завершению войны. Об этом Фокус сообщал 4 марта.

Недавно Макрон анонсировал отправку в Украину европейской команды, которая будет работать с военными ВСУ. Об этом Фокус узнавал 27 марта.