Хочуть, щоб у Трампа "увірвався терпець": хто з Європи та коли може очолити переговори з Кремлем

Президент Емманюель Макрон збирається стати головною особою в Європі, яка буде проводити переговори з Кремлем. Водночас офіційні західні особи сподіваються, що президент США Дональд Трамп "втратить терпіння" щодо Росії і почне діяти рішучіше.

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Про ймовірного головного перемовника Європи з російською стороною повідомило видання The Telegraph 4 квітня.

"Президент Франції збирається очолити "коаліцію охочих", щоб переконати Москву припинити війну", — йдеться у повідомленні.

Із джерел видання у Єлисейському палаці відомо, що Макрон готовий взяти на себе цю роль задля завершення російсько-української війни тоді, "коли настане відповідний час". Водночас представник з адміністрації французького лідера зазначає, що поки такий час ще не настав.

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначав цього тижня, що саме Франція разом з Великою Британією мають очолити будь-які переговори, які буде вести Європа з Володимиром Путіним щодо врегулювання конфлікту.

"Моїми особистими перевагами було б, щоб це робили наші представники "коаліції охочих". Іншими словами, Франція чи Велика Британія", — заявив він.

Водночас, як пишуть у виданні, західні офіційні особи сподіваються, що президент Трамп зрештою втратить терпіння щодо свого російського колеги, і, як наслідок, збільшить допомогу для України, зокрема військову.

Зазначимо, що про свої наміри взяти участь у переговорах з Кремлем президент Франції заявляв ще у березні після засідання Європейської ради.

"Я готовий поговорити з президентом Путіним, коли ми разом з президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами вважатимемо, що настав слушний час", — повідомляв Макрон.

Повідомляється також, що Франція та Велика Британія "вітають" спроби Трампа вести дипломатичний процес, аби зупинити війну. Однак вони водночас заявляють про необхідність "тиснути" на Кремль далі, аби примусити посадити за стіл переговорів.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що адміністрація Трампа "встановила терміни" для Кремля і не збирається чекати нескінченно на готовність до переговорів щодо завершення війни. Про це Фокус повідомляв 4 березня.

Нещодавно Макрон анонсував відправлення в Україну європейської команди, що буде працювати з військовими ЗСУ. Про це Фокус дізнавався 27 березня.