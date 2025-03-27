Макрон анонсував відправлення в Україну "франко-британської команди" для роботи із ЗСУ, деталі

Французький лідер сказав, що він і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер домовилися направити команду в Україну, щоб допомогти реалізувати плани після укладення мирної угоди. Це сталося після того, як Москва попередила, що британці та французи ризикують прямим зіткненням між Росією та НАТО.

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Президент Франції Еммануель Макрон анонсував відправку "франко-британської команди" до України. Про це пише Sky News 27 березня.

За словами політика, Британія та Франція надішлють військову делегацію в Україну для роботи з українськими Збройними силами, щоб допомогти їм спланувати майбутнє.

Макрон сказав, що він і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер домовилися направити команду в Україну, щоб допомогти реалізувати плани після укладення мирної угоди. Це сталося після того, як Москва попередила, що Велика Британія та Франція ризикують прямим зіткненням між Росією та НАТО.

"Сили стримування" в Україні

Ідея була британською та французькою на прохання України, пояснює Макрон. За словами президента, це все ще на стадії планування, але такі сили не замінять миротворчі війська. Він додав, що Франція та Велика Британія продовжать зусилля з відправлення до України "сили стримування", навіть якщо ця ідея не буде схвалена всіма європейськими союзниками.

Французький лідер каже, що кілька держав візьмуть участь у силах, але вони не будуть на лінії зіткнення, натомість будуть розгорнуті в "стратегічних районах". За його словами, згідно з "франко-британською" пропозицією, ці війська мають діяти як інструмент "стримування" після укладення мирної угоди між Росією та Україною.

"Ці сили заспокоєння не повинні замінити собою миротворчі сили на лінії зіткнення або сильну та потужну українську армію", — сказав Емманнуель Макрон, додавши, що мають бути проведені додаткові дискусії.

Президент Франції зазначив, що було вирішено доручити міністрам закордонних справ коаліції підготувати пропозиції щодо того, як можна було б контролювати припинення вогню. У них є три тижні, щоб представити план.

Зокрема, треба дослідити, "який потрібен формат з точки зору кількості солдатів і яке обладнання та техніка потрібні для того, щоб відповісти на майбутню російську агресію та стримати будь-яку російську агресію".

"Це дозволить нам перейти до фази планування, щоб уточнити внесок кожної країни, яка є членом нашої коаліції, щоб дати Україні чітке уявлення про дуже точний план дій, який ми хочемо запровадити", — заявив Макрон.

Також президент Франції назвав, на чому повинні ґрунтуватися майбутні гарантії безпеки для України:

сильній українській армії , при цьому спільна франко-британська місія має вирушити до Києва, щоб оцінити потреби та визначити, що можна зробити для підтримки війська України в майбутньому;

, при цьому спільна франко-британська місія має вирушити до Києва, щоб оцінити потреби та визначити, що можна зробити для підтримки війська України в майбутньому; силах стримування , які не будуть розміщені на лінії фронту, а надаватимуть підтримку в "стратегічних" районах;

, які не будуть розміщені на лінії фронту, а надаватимуть підтримку в "стратегічних" районах; ширшому поштовху до переозброєння Європи та представленні європейської точки зору, включаючи її вимоги на будь-яких мирних переговорах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 26 березня під час інтервʼю з французькими журналістами розповів, чому американські розвіддані дуже важливі для України.

Також Фокус писав про те, що 26 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив про новий пакет військової допомоги Україні: серед якого протитанкові ракети MILAN, авіаційні ракети MICA, а також ракети протиповітряної оборони Mistral.