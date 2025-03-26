Без розвідданих США Україна не може контролювати вихід балістичних ракет, — Зеленський (відео)

Російська балістика здебільшого била по цивільній інфраструктурі України, школах, енергетиці, церквах. А дані про вихід таких ракет завжди передавали партнери.

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Без американських розвідданих Україна не може контролювати вихід балістичних ракет по своїх містах. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким журналістам 26 березня, трансляцію якого веде "Суспільне".

Володимир Зеленський дав інтерв'ю французьким журналістам

"Ми ніколи не мали доступу до цих даних. Нам завжди їх передавали партнери. З початку повномасштабного вторгнення я дуже просив, дайте нам прямий доступ. Але все одно ми вдячні. Ми розблокували доступ — це успіх нашої команди", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, російська балістика здебільшого била по цивільній інфраструктурі України, школах, енергетиці, церквах.

У ніч на 26 березня ударів по енергетиці не було, проте росіяни атакували іншу цивільну інфраструктуру, розповідає президент. Україна ж не відповідала ударами по енергетиці на території РФ.

"Це випадковість або не випадковість, бо рускім ніхто не вірить", — сказав Володимир Зеленський, додавши, що треба було домовлятися одразу за всю інфраструктуру.

Щодо припинення вогню в Чорному морі, то воно важливе в першу чергу для росіян, бо вони давно не контролюють коридор у морі, розповідає Зеленський. А Україна за це бореться, бо це один з кроків до припинення війни і входило в домовленість щодо часткового припинення вогню.

Зокрема, президент розповів, що в Курській області українські воїни взяли в полон тисячу росіян.

Нагадаємо, 25 березня Володимир Зеленський розкритикував один з пунктів домовленостей РФ та США.

Також Фокус писав про те, що росіяни почали використовувати нову РЛС 96Л6, яка в рази потужніша за попередню.