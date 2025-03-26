Без разведданных США Украина не может контролировать выход баллистических ракет, — Зеленский (видео)

Российская баллистика в основном била по гражданской инфраструктуре Украины, школам, энергетике, церквям. А данные о выходе таких ракет всегда передавали партнеры.

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Без американских разведданных Украина не может контролировать выход баллистических ракет по своим городам. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью французским журналистам 26 марта, трансляцию которого ведет "Суспільне".

Владимир Зеленский дал интервью французским журналистам

"Мы никогда не имели доступа к этим данным. Нам всегда их передавали партнеры. С начала полномасштабного вторжения я очень просил, дайте нам прямой доступ. Но все равно мы благодарны. Мы разблокировали доступ — это успех нашей команды", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, российская баллистика в основном била по гражданской инфраструктуре Украины, школам, энергетике, церквям.

В ночь на 26 марта ударов по энергетике не было, однако россияне атаковали другую гражданскую инфраструктуру, рассказывает президент. Украина же не отвечала ударами по энергетике на территории РФ.

"Это случайность или не случайность, потому что русским никто не верит", — сказал Владимир Зеленский, добавив, что надо было договариваться сразу за всю инфраструктуру.

Что касается прекращения огня в Черном море, то оно важно в первую очередь для россиян, потому что они давно не контролируют коридор в море, рассказывает Зеленский. А Украина за это борется, потому что это один из шагов к прекращению войны и входило в договоренность о частичном прекращении огня.

В частности, президент рассказал, что в Курской области украинские воины взяли в плен тысячу россиян.

Напомним, 25 марта Владимир Зеленский раскритиковал один из пунктов договоренностей РФ и США.

Также Фокус писал о том, что россияне начали использовать новую РЛС 96Л6, которая в разы мощнее предыдущей.