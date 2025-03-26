Россияне начали использовать новую РЛС 96Л6: почему она опасна (фото)
Новая система позволяет засекать работу РСЗО на дистанции до 150 км, что почти в пять раз больше, чем у предшественника. Этот комплекс разведки в разы повысит эффективность контрбатарейной борьбы россиян, обещают местные журналисты.
Российские войска начали применять на фронте новые комплексы артиллерийской разведки — 96Л6. Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на свои источники в Минобороны РФ 26 марта 2025 года.
Эти комплексы значительно мощнее систем "Зоопарк", стоящих сейчас на вооружении ВС РФ.
В частности, 96Л6 якобы позволяет засекать работу РСЗО на дистанции до 150 км, что почти в пять раз больше, чем у предыдущей системы.
Эксперты отмечают, что этот комплекс разведки якобы в разы повысит эффективность контрбатарейной борьбы россиян.
Назначение 96Л6 — обнаружение огневых позиций ствольной артиллерии, РСЗО и минометов. Они уже активно участвуют в контрбатарейной борьбе. Комплексы позволяют засекать работу ствольной артиллерии и минометов на расстоянии 70 км, а пуски РСЗО — в радиусе 150 км.
Радиолокационный комплекс разведки 96Л6 установлен на четырехосном шасси. На его базе размещены полноповоротная габаритная радиолокационная антенна и контейнер со всей необходимой аппаратурой.
Российская 96Л6 якобы может обнаружить точку пуска снарядов или реактивных боеприпасов РСЗО с точностью до нескольких метров. Обнаружив ее, экипаж передает координаты позиций на пункт управления подразделения, отвечающего за контрбатарейную борьбу. После чего наносится удар артиллерией или РСЗО.
Кроме этого, новый комплекс российской армии очень устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Система была создана в 2010-х годах и уже якобы хорошо зарекомендовала себя в войсках противовоздушной обороны ВС РФ.
Напомним, в Крыму заметили эшелон с северокорейской военной техникой, о чем сообщил корреспондент Андрей Цаплиенко 26 марта.
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