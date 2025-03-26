Россияне начали использовать новую РЛС 96Л6: почему она опасна (фото)

Новая система позволяет засекать работу РСЗО на дистанции до 150 км, что почти в пять раз больше, чем у предшественника. Этот комплекс разведки в разы повысит эффективность контрбатарейной борьбы россиян, обещают местные журналисты.

Related video

Российские войска начали применять на фронте новые комплексы артиллерийской разведки — 96Л6. Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на свои источники в Минобороны РФ 26 марта 2025 года.

Эти комплексы значительно мощнее систем "Зоопарк", стоящих сейчас на вооружении ВС РФ.

Новые комплексы артиллерийской разведки россиян — 96Л6 Фото: Відкриті джерела

В частности, 96Л6 якобы позволяет засекать работу РСЗО на дистанции до 150 км, что почти в пять раз больше, чем у предыдущей системы.

Эксперты отмечают, что этот комплекс разведки якобы в разы повысит эффективность контрбатарейной борьбы россиян.

Новые комплексы артиллерийской разведки россиян — 96Л6 Фото: "Известия"

Назначение 96Л6 — обнаружение огневых позиций ствольной артиллерии, РСЗО и минометов. Они уже активно участвуют в контрбатарейной борьбе. Комплексы позволяют засекать работу ствольной артиллерии и минометов на расстоянии 70 км, а пуски РСЗО — в радиусе 150 км.

Новые комплексы артиллерийской разведки россиян — 96Л6 Фото: "Известия"

Радиолокационный комплекс разведки 96Л6 установлен на четырехосном шасси. На его базе размещены полноповоротная габаритная радиолокационная антенна и контейнер со всей необходимой аппаратурой.

Российская 96Л6 якобы может обнаружить точку пуска снарядов или реактивных боеприпасов РСЗО с точностью до нескольких метров. Обнаружив ее, экипаж передает координаты позиций на пункт управления подразделения, отвечающего за контрбатарейную борьбу. После чего наносится удар артиллерией или РСЗО.

Новые комплексы артиллерийской разведки россиян — 96Л6 Фото: "Известия"

Кроме этого, новый комплекс российской армии очень устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Система была создана в 2010-х годах и уже якобы хорошо зарекомендовала себя в войсках противовоздушной обороны ВС РФ.

Напомним, в Крыму заметили эшелон с северокорейской военной техникой, о чем сообщил корреспондент Андрей Цаплиенко 26 марта.

Также Фокус писал о том, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, почему ВСУ не смогут дойти до Москвы.