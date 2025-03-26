В Крыму заметили эшелон с 170-мм САУ M1989 Koksan производства КНДР, — журналист

На кадрах можно увидеть также транспортно-заряжающие машины для 240-мм реактивных систем залпового огня M1991.

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На севере оккупированного Крыма был замечен эшелон с северокорейской техникой. Фото эшелона появилось на Telegram-канале военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

Когда было сделано фото и где именно в аннексированном Россией Крыму — неизвестно.

Техника КНДР в оккупированном Крыму Фото: Соцсети

Заявлено, что на железнодорожных платформах перевозились 7-8 170-мм самоходных артиллерийских установок, или САУ, M1989 Koksan. Также на фото можно увидеть, вероятно, транспортно-заряжающие машины для 240-мм реактивных систем залпового огня M1991.

Напомним, на прошлой неделе украинские военные применили высокоточные реактивные системы залпового огня M142 HIMARS для поражения трех САУ M1989 Koksan северокорейского производства.

А в феврале 2025 года украинские силы уничтожили одну из таких установок с помощью беспилотников 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis в Луганской области.

Американские военные исследователи и аналитики также выяснили, как северокорейские солдаты попадали в Россию. Это происходило тайно через российский военный порт Дунай на Дальнем Востоке.