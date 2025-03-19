Удар HIMARS: ВСУ поразили три северокорейских САУ "Коксан" (видео)

Гаубицы противника были выявлены на Курском направлении. Операторы разведывательных дронов обнаружили замаскированные гаубицы, после чего по ним отработала украинская РСЗО.

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Украинские военные применили высокоточные реактивные системы залпового огня M142 HIMARS для поражения трех самоходных артиллерийских установок M1989 Koksan северокорейского производства. Видео уничтожения опубликовано 18 марта на канале 14-го отдельного полка Сил беспилотных систем ВСУ.

По информации бойцов, вражеские САУ были обнаружены на территории Курской области РФ. Украинские операторы провели разведку и обнаружили замаскированные "Коксаны". Орудия были укрыты защитными сооружениями и использовались для поддержки операций Вооруженных сил РФ.

"Характерно применение россиянами так называемых "мангалов" для маскировки и защиты артиллерийских систем от FPV-дронов", — говорится в сообщении.

После подтверждения целей по позициям был нанесен удар из РСЗО HIMARS. Причем в ходе атаки были применены как осколочно-фугасные, так и кассетные боеприпасы. Хотя точный масштаб повреждений пока остается неизвестным.

САУ в российско-украинской войне

M1989 Koksan – это северокорейская самоходная артиллерийская установка (САУ) класса дальнобойных гаубиц, разработанная в 1980-х годах. Она предназначена для ведения дальнобойного огня и поддержки сухопутных войск.

Данная артиллерийская система имеет возможность вести огонь обычными снарядами на дальность до 40 км и реактивными боеприпасами — до 60 км. Это фактически означает, что северокорейская САУ существенно превосходит всю ствольную артиллерию, которую использует Россия на фронте.

В ноябре прошлого года стало известно, что данные самоходки были поставлены Вооруженным силам РФ и направились в зону боевых действий.

А в феврале 2025 года украинские силы уничтожили одну из таких установок с помощью беспилотников 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis в Луганской области. Аналитики подтвердили идентификацию M1989 Koksan по характерным конструктивным особенностям, включая фиксированную опору ствола и уникальный дульный тормоз.