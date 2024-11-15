РФ получила гаубицы "Коксан" из КНДР: как Украине противостоять новым угрозам

Военные эксперты считают, что у Южной Кореи есть системы залпового огня, которые изначально разрабатывались для противодействия северокорейской артиллерии.

В социальных сетях появились фотографии, указывающие на то, что Россия уже транспортирует по железной дороге самоходные артиллерийские установки (САУ) M1989 KOKSAN производства КНДР. Она обладает мощным 170-мм орудием с дальностью стрельбы до 40 км, поэтому перед Силами обороны стоит вопрос противодействия, в случае если эти системы попадут на украинский фронт. В этом вопросе разбирались аналитики Defense Express.

Хотя точное количество поставляемых установок остается неизвестным, как и масштабы возможных будущих поставок, было отмечено, что эти САУ обладают значительными возможностями. Максимальная дальность стрельбы гаубиц M1989 достигает 40 км при использовании обычных снарядов и 60 км с активно-реактивными боеприпасами, однако темп стрельбы остается при это крайне низким — два выстрела за пять минут.

Эксперты утверждают, что для борьбы с "Коксанами" необходимы вооружения с превосходящими характеристиками. Наиболее эффективными контрбатарейными системами могут стать реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и M142 HIMARS, которые способны поражать цели управляемыми ракетами GMLRS на расстоянии до 84 км.

Кроме того, ствольные артиллерийские системы, такие как 2С7 "Пион", PzH 2000 и САУ Krab, обладающие дальностью стрельбы до 40 км, также могут использоваться для нейтрализации северокорейских установок. Однако данные о возможном использовании россиянами активно-реактивных боеприпасов к этим САУ пока отсутствуют, что создает неопределенность в оценке их реальной угрозы.

Необходимость новых поставок

Также обозреватели отметили, что в текущих условиях Украине потребуется усиление артиллерийского арсенала. Одним из наиболее подходящих вариантов являются южнокорейские РСЗО K239 Chunmoo, которые изначально разрабатывались для противодействия северокорейской артиллерии.

"Тем более, что возможная "обкатка" K239 Chunmoo на поле боя в Украине против артсистем от КНДР поможет повысить реноме этих реактивных систем, поэтому вполне может быть выгодной для самой Южной Кореи", — подытожили аналитики.

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Напомним, в начале ноября украинские артиллеристы рассказали о применении САУ CAESAR в условиях войны. Один из командиров расчета отметил возможности самоходки, которые позволяют пройти маршем 100 км, а затем выполнить стрельбу и быстро сменить позицию.