Боевые будни "Цезаря": артиллеристы рассказали о применении САУ CAESAR в условиях войны

Возможности самоходки позволяют пройти маршем 100 км, а затем выполнить стрельбу и быстро сменить позицию, пояснил командир расчета. При этом оптимальная дальность стрельбы составляет 15-20 км.

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Французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR активно используются силами обороны Украины с 2022 года. Первая партия этих орудий поступила от Дании, которая передала все свои 19 установок. Сейчас они задействованы в 148-й отдельной артиллерийской бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ. Командир орудия с позывным "Хром", который был одним из первых украинских артиллеристов, освоивших эту технику в Дании, рассказал в интервью АрміяInform о боевой работе самоходки.

Первое боевое применение новой техники для экипажа прошло в Запорожской области, где они наносили удары по укреплениям противника. По словам "Хрома", основное преимущество CAESAR — это мобильность, но самоходка хорошо себя чувствует и "на дистанции".

"До попадания в Украину наша машина сделала 55 выстрелов, фактически была новая. Мы уже выстреляли около 1500 снарядов. На некоторых машинах есть и по 3-4 тысячи выстрелов, — рассказывает "Хромʼ.

Украинский артиллерист с позывным "Хром" — командир расчета САУ CAESAR Фото: "Армия Информ"

Среди других преимуществ САУ CAESAR — бронированная кабина и противоминная защита, а также известная по всему миру французская система наведения. Кроме того, колесная платформа дает преимущество в плане мобильности и позволяет быстро менять позиции, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Однако значительный вес в 35 тонн затрудняет передвижение по грязи и усложняет маскировку техники.

"Мы можем пройти марш длиной 100 км, выполнить стрельбу и быстро сменить позицию", — объясняет он.

Также артиллеристы отметили, что в условиях боевых действий приходится адаптировать подходы к применению техники, учитывая современные угрозы, такие как дроны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Мы работаем преимущественно по тылам, забрасывая снаряды за линию фронта. Оптимальная дальность — 18-20 км, но бывают выстрелы и на 34 км", — добавляет командир.

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Конечно же любая боевая техника требует обслуживания и ремонта, и САУ CAESAR не является исключением. Большинство ремонтных работ артиллеристы выполняют сами. Командир "Хром" отмечает, что в дивизионе есть опытные специалисты, такие как механик Александр, способный по звуку выявить неисправность.

В дивизионе также активно обучают новобранцев. Они проходят стажировку и работают вместе с экипажами, затем начинают самостоятельные выходы, рассказывает командир.

В заключение было отмечено, что опыт, накопленный украинскими военными, позволяет вносить предложения по модернизации техники, и это делает Украину страной с наибольшим опытом боевого применения САУ CAESAR.

Напомним, 7 октября стало известно, что Украина получила от Франции 67 колесных гаубиц Ceasar калибра 155-мм. Эти поставки являются частью масштабной военной поддержки Украины со стороны западных партнеров.