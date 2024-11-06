Бойові будні "Цезаря": артилеристи розповіли про застосування САУ CAESAR в умовах війни

Можливості самохідки дають змогу пройти маршем 100 км, а потім виконати стрільбу і швидко змінити позицію, пояснив командир розрахунку. При цьому оптимальна дальність стрільби становить 15-20 км.

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Французькі самохідні артилерійські установки (САУ) CAESAR активно використовуються силами оборони України з 2022 року. Перша партія цих гармат надійшла від Данії, яка передала всі свої 19 установок. Зараз вони залучені у 148-й окремій артилерійській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ. Командир гармати з позивним "Хром", який був одним із перших українських артилеристів, що освоїли цю техніку в Данії, розповів в інтерв'ю АрміяInform про бойову роботу самохідки.

Перше бойове застосування нової техніки для екіпажу відбулося в Запорізькій області, де вони завдавали ударів по укріпленнях противника. За словами "Хрома", основна перевага CAESAR — це мобільність, але самохідка добре себе почуває і "на дистанції".

"До потрапляння в Україну наша машина зробила 55 пострілів, фактично була нова. Ми вже вистріляли близько 1500 снарядів. На деяких машинах є і по 3-4 тисячі пострілів, — розповідає "Хромʼ.

Український артилерист із позивним "Хром" — командир розрахунку САУ CAESAR Фото: "Армия Информ"

Серед інших переваг САУ CAESAR — броньована кабіна і протимінний захист, а також відома по всьому світу французька система наведення. Крім того, колісна платформа дає перевагу в плані мобільності та дозволяє швидко змінювати позиції, що дуже важливо в умовах контрбатарейної боротьби. Однак значна вага в 35 тонн ускладнює пересування по багнюці та ускладнює маскування техніки.

"Ми можемо пройти марш завдовжки 100 км, виконати стрільбу і швидко змінити позицію", — пояснює він.

Також артилеристи зазначили, що в умовах бойових дій доводиться адаптувати підходи до застосування техніки з огляду на сучасні загрози, як-от дрони та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Ми працюємо переважно по тилах, закидаючи снаряди за лінію фронту. Оптимальна дальність — 18-20 км, але бувають постріли і на 34 км", — додає командир.

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Звісно ж будь-яка бойова техніка потребує обслуговування та ремонту, і САУ CAESAR не є винятком. Більшість ремонтних робіт артилеристи виконують самі. Командир "Хром" зазначає, що в дивізіоні є досвідчені фахівці, як-от механік Олександр, здатний за звуком виявити несправність.

У дивізіоні також активно навчають новобранців. Вони проходять стажування і працюють разом з екіпажами, потім починають самостійні виходи, розповідає командир.

Насамкінець було зазначено, що досвід, накопичений українськими військовими, дає змогу вносити пропозиції щодо модернізації техніки, і це робить Україну країною з найбільшим досвідом бойового застосування САУ CAESAR.

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що Україна отримала від Франції 67 колісних гаубиць Ceasar калібру 155-мм. Ці постачання є частиною масштабної військової підтримки України з боку західних партнерів.