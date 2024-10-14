Франція передала Україні 67 гаубиць Ceasar: тільки 5 знищено, 2 — пошкоджено

Через інтенсивність бойових дій бронетехніка деяких підрозділів зазнала пошкоджень. Але зусиллями ремонтних бригад більшість парку вдалося зберегти в робочому стані.

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Україна отримала від Франції 67 колісних гаубиць Ceasar калібру 155-мм. Ці постачання — частина масштабної військової підтримки України з боку західних країн, покликаних допомогти в протистоянні російській агресії. Про це 7 жовтня повідомлялося у відеосюжеті французької газети "Le Point.

Згідно з даними французьких журналістів, п'ять із цих гаубиць було знищено, і тільки дві — пошкоджено під час поточної війни.

Висока мобільність гаубиці Caesar не дає змоги російським військам використовувати контрбатарейний вогонь, отже, українські війська отримали можливість застосовувати тактику "стріляй і тікай", що підвищує виживаність і ефективність.

Гаубиці Caesar

Незважаючи на деякі втрати, Caesar продовжує виконувати важливу роль в оборонній стратегії України

Окрім мобільності, Caesar — ще й точна та далекобійна система. Її 155-мм гармата може уражати цілі на відстані до 40 км за допомогою сучасних систем управління вогнем. Це важлива можливість під час ударів по ключовій інфраструктурі противника, командних пунктах і маршрутах постачання.

Caesar відрізняє висока скорострільність — можливість випускати до шести снарядів за хвилину. Звідси значна вогнева міць під час бойових зіткнень. Одна з визначних особливостей гаубиці — швидке розгортання та переміщення. Її можна підготувати до стрільби протягом 60 секунд після появи на позиціях.

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Попри втрати, Caesar продовжує виконувати важливу роль в оборонній стратегії України. ЗСУ успішно використовували ці системи в низці ключових боїв, де на перший план виходили мобільність і точність. Через інтенсивність бойових дій бронетехніка деяких підрозділів зазнала пошкоджень, але зусиллями ремонтних бригад більшу частину парку вдалося зберегти в робочому стані.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, Україна, можливо, випередила всі країни Європи з виробництва САУ.