Виробляє САУ Caesar: французький збройний концерн KNDS відкрив першу "дочку" в Україні

Збройний концерн планує проводити техобслуговування, частковий чи капітальний ремонт західної техніки, яку отримала Україна від західних партнерів чи була законтрактована для неї.

Related video

Французько-німецький збройний концерн KNDS повідомив, що відкрив перше дочірнє підприємство на території України. Про це йдеться у тексті опублікованого пресрелізу.

Концерн повідомив, що в жовтні була відкрита фірма KNDS Ukraine LLC, яка співпрацюватиме з українським держустановами та компаніями, які входять до ОПК України.

KNDS вказує у своєму пресрелізі, що наразі Україна використовує під час бойових дій або вже законтрактувала майже 800 одиниць озброєння, а також боєприпаси, вироблені концерном.

В збройному концерні переконані, що вони допоможуть українській промисловості "ефективніше здійснювати техобслуговування, частковий та капітальний ремонт озброєння, виробленого компанією".

Зокрема, KNDS вказує наступний перелік бронетехніки та танків, які Україна використовує або отримала в межах військової допомоги. Це — танки Leopard 1 і Leopard 2, артилерійські установки CAESAR та PzH ​​2000, а також броньовані машини AMX 10RC.

Французько-німецький конгломерат додав, що KNDS та українська промисловість планують розпочати в Україні виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів і запчастин до них.

Нагадаємо, 23 серпня Фокус повідомляв, що Норвегія заявила про надання Україні ліцензії на виробництво артилерійських снарядів 155 калібру.

25 вересня концерн Rheinmetall отримав замовлення на виробництво сотень тисяч мінометних снарядів для збройних сил країни-партнера НАТО.