Для партнера НАТО: Rheinmetall отримав замовлення на сотні тисяч мінометних снарядів

Провідний концерн Німеччини, який спеціалізується на виробництві багатопрофільного озброєння, планує виробити понад мільйон мінометних снарядів протягом 2025-2026 років для збройних сил країни, яка є партнером НАТО.

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Німецький збройний концерн Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення на виробництво сотень тисяч мінометних снарядів для збройних сил країни, яка є партнером НАТО. Про це йдеться в опублікованому пресрелізі компанії.

У заяві німецького концерну зазначено, що вартість замовлення становить десятки мільйонів євро і замовлення було оформлено у третьому кварталі 2024 року.

Виробництвом шестизначної кількості мінометних снарядів займатиметься іспанська дочірня компанія концерну Rheinmetall Expal Munitions S.A.U.

У пресрелізі йдеться, що постачання замовленої партії для країни-партнера НАТО запланована на літо 2025 року і завершиться влітку 2026-го.

Співпраця Rheinmetall та України: деталі

Німецький концерн Rheinmetall розпочав активну співпрацю з українськими виробниками та державою під час повномасштабного вторгнення РФ. За час війни українські Сили оборони отримали самохідні Panzerhaubitze 2000 (PzH), САУ Gepard, БМП Marder, танки Leopard 1 і Leopard 2, а також снаряди та іншу військову техніку.

Нагадаємо, Фокус писав, що в листопаді 2023 року Rheinmetall виграв багатомільйонний контракт на постачання 120-мм мін для українських військових.

24 липня 2024 року Rheinmetall заявив про отримання офіційного замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів.