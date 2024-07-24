Rheinmetall отримав офіційне замовлення на будівництво в Україні заводу з виробництва снарядів

Вартість виробництва становитиме сотні мільйонів євро. Боєприпаси планують випускати вже через два роки.

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав своє перше важливе замовлення від українського уряду на будівництво в Україні заводу з виробництва боєприпасів. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Замовлення охоплює повне технічне оснащення заводу аж до його введення в експлуатацію. Як зазначається, це охоплює загальну вартість, що варіюється в діапазоні від тризначного числа мільйонів євро, яку буде занесено як вхідне замовлення на початку третього кварталу 2024 року.

Передбачається, що будівництво розпочнеться в найкоротші терміни і буде завершене таким чином, щоб протягом 24 місяців уже почати виробництво боєприпасів.

Разом зі своїм українським партнером по спільному підприємству Rheinmetall також відповідатиме за експлуатацію заводу.

Наразі в Україні вживають заходів щодо підготовки необхідної інфраструктури, — йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, раніше Rheinmetall вже відкрив підприємство в Україні, де проводиться ремонт танків Leopard 1 і БМП Marder. Надалі планується організувати ремонт і обслуговування танка Leopard 2 та інших західних машин.

Крім того, 2024 року німецький оборонний гігант Rheinmetall випустить на українському заводі першу бойову машину піхоти Lynx.