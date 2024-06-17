Українська філія Rheinmetall робить більше, ніж анонсувалося: що показав репортаж Bild

Планувалося, що на першому етапі завод буде ремонтувати тільки БМП Marder, але вже зараз він почав обслуговувати і танки Leopard 1.

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Німецький оборонний гігант Rheinmetall вже відкрив підприємство в Україні. Видання Bild показало кадри з виробництва компанії.

На заході України вже працює німецьке підприємство, де відбувається ремонт танків Leopard 1 та БМП Marder, які є на озброєнні ЗСУ. Гендиректор Rheinmetall Landsystem GmbH Бьорн Бернхард каже, що українські військові передають позитивні відгуки порівняно з іншими західними БМП.

Найчастіше Marder прибувають з пошкодженнями від підриву на міні Фото: Bild

"Машини дуже добре себе зарекомендували й врятували багато життів українських солдатів, оскільки бронювання Marder значно переважає броню старих радянських моделей", — заявив Маркус Фабер, експерт Вільної демократичної партії з питань оборони.

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Наразі більшість Marder, які надходять на завод, були уражені підривами на мінах. Якщо пошкодження стосуються тільки ходової, то відновити бойову машини піхоти можна за три тижні. Зазначається, що розташування Rheinmetall в Україні тримається в секреті, бо Бернхард розуміє, що вони — стратегічна ціль для президента РФ Путіна.

Обслуговування БМП Marder 1A3 Фото: Bild

Надалі планується організувати ремонт та обслуговування танка Leopard 2 і інших західних машин.

Варто зауважити, що у пресрелізі Rheinmetall від 11 червня вказувалося, що на першому етапі завод в Україні ремонтуватиме тільки БМП Marder. Однак в репортажі Bild показали і Leopard 1 на обслуговуванні. Ремонтувати танки планувалося на пізнішому етапі, що може свідчити про швидкий темп розвитку підприємства.

Надалі Rheinmetall планує ремонтувати новіші західні танки Фото: Bild

Нагадаємо, 12 червня Rheinmetall представив гібридну зенітку на базі Leopard 2 з баштою від Skyranger.

Фокус розбирався, чим займеться Rheinmetall в Україні, і як його захистити від російських ударів.