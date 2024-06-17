Украинский филиал Rheinmetall делает больше, чем анонсировалось: что показал репортаж Bild

Планировалось, что на первом этапе завод будет ремонтировать только БМП Marder, но уже сейчас он начал обслуживать и танки Leopard 1.

Related video

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall уже открыл предприятие в Украине. Издание Bild показало кадры с производства компании.

На западе Украины уже работает немецкое предприятие, где происходит ремонт танков Leopard 1 и БМП Marder, которые есть на вооружении ВСУ. Гендиректор Rheinmetall Landsystem GmbH Бьорн Бернхард говорит, что украинские военные передают положительные отзывы по сравнению с другими западными БМП.

Чаще всего Marder прибывают с повреждениями от подрыва на мине Фото: Bild

"Машины очень хорошо себя зарекомендовали и спасли много жизней украинских солдат, поскольку бронирование Marder значительно превосходит броню старых советских моделей", — заявил Маркус Фабер, эксперт Свободной демократической партии по вопросам обороны.

Важно

Новая эпоха для Leopard 2. Конгломерат KNDS представил танк с безэкипажной башней

Сейчас большинство Marder, которые поступают на завод, были поражены подрывами на минах. Если повреждения касаются только ходовой, то восстановить боевую машину пехоты можно за три недели. Отмечается, что расположение Rheinmetall в Украине держится в секрете, потому что Бернхард понимает, что они — стратегическая цель для президента РФ Путина.

Обслуживание БМП Marder 1A3 Фото: Bild

В дальнейшем планируется организовать ремонт и обслуживание танка Leopard 2 и других западных машин.

Стоит заметить, что в пресс-релизе Rheinmetall от 11 июня указывалось, что на первом этапе завод в Украине будет ремонтировать только БМП Marder. Однако в репортаже Bild показали и Leopard 1 на обслуживании. Ремонтировать танки планировалось на более позднем этапе, что может свидетельствовать о быстром темпе развития предприятия.

В дальнейшем Rheinmetall планирует ремонтировать более новые западные танки Фото: Bild

Напомним, 12 июня Rheinmetall представил гибридную зенитку на базе Leopard 2 с башней от Skyranger.

Фокус разбирался, чем займется Rheinmetall в Украине, и как его защитить от российских ударов.