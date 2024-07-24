Rheinmetall получил официальный заказ на строительство в Украине завода по производству снарядов
Стоимость производства составит сотни миллионов евро. Боеприпасы планируют выпускать уже через два года.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил свой первый важный заказ от украинского правительства на строительство в Украине завода по производству боеприпасов. Об этом говорится в сообщении компании.
Заказ охватывает полное техническое оснащение завода вплоть до его ввода в эксплуатацию. Как отмечается, это включает в себя общую стоимость, варьирующуюся в диапазоне от трехзначного числа миллионов евро, которая будет занесена в качестве входящего заказа в начале третьего квартала 2024 года.
Предполагается, что строительство начнется в самые короткие сроки и будет завершено таким образом, чтобы в течение 24 месяцев уже начать производство боеприпасов.
Вместе со своим украинским партнером по совместному предприятию Rheinmetall также будет отвечать за эксплуатацию завода.
В настоящее время в Украине принимаются меры по подготовке необходимой инфраструктуры, — говорится в сообщении компании.
Напомним, ранее Rheinmetall уже открыл предприятие в Украине, где производится ремонт танков Leopard 1 и БМП Marder. В дальнейшем планируется организовать ремонт и обслуживание танка Leopard 2 и других западных машин.
Кроме того, в 2024 году немецкий оборонный гигант Rheinmetall выпустит на украинском заводе первую боевую машину пехоты Lynx.