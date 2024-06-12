В Украине начнут изготавливать немецкие БМП Lynx уже в этом году, — Паппергер

Единственной преградой, по словам руководителя Rheinmetall, является финансовое планирование на 6-12 месяцев. Если эту проблему удастся решить, то в следующем году будет изготовлено "значительное количество" Lynx.

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В 2024 году немецкий оборонный гигант Rheinmetall выпустит первую боевую машину пехоты Lynx на украинском заводе. Об этом заявил руководитель производителя Армин Паппергер в комментарии Handelsblatt.

На полях конференции по восстановлению Украины представители Берлина и Киева договорились о производстве БМП Lynx в Украине.

"В этом году у нас будет первая БМП, которая будет сделана в Украине", — заявил министр стратегических областей промышленности Александр Камышин.

Он добавил, что Lynx — это одна из самых современных боевых машин пехоты. Для партнеров — это возможность испытать машину в условиях реальных боевых действий.

"Для наших европейских партнеров это хорошая возможность и испытать ее в бою, и сделать ее лучше. А для наших воинов сегодня нужна каждая дополнительная машина, которая поможет им стоять на фронте", — заявил украинский министр.

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Деталей по комплектованию боевых машин пехоты будут знать производители, которые ответственны за конечный продукт. Единственное беспокойство, которое выразил Армин Паппергер касается бюджетного планирования в правительстве. Оно составляет от 6 до 12 месяцев, поэтому политическое руководство должно договориться об увеличении финансирования. По словам Камышина, переговоры по финансированию еще не завершены. Однако если ее достигнут, то уже в следующем году в Украине могут построить "значительное количество" БМП.

Также в издании утверждают, что сейчас Украина не планирует расширять сотрудничество с Rheinmetall на боевые танки. Киеву предложили новейшую разработку Panther, но утверждается, что для Сил обороны сейчас важнее другая бронетехника.

Напомним, 16 мая СМИ писали, что Rheinmetall планирует развернуть производство ПВО в Украине через 1-2 год.