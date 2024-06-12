В Україні почнуть виготовляти німецькі БМП Lynx вже в цьому році, – Паппергер

Єдиною перепоною, за словами керівника Rheinmetall, є фінансове планування на 6-12 місяців. Якщо цю проблему вдасться розвʼязати, то в наступному році буде виготовлено "значну кількість" Lynx.

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У 2024 році німецький оборонний гігант Rheinmetall випустить першу бойову машину піхоти Lynx на українському заводі. Про це заявив керівник виробника Армін Паппергер в коментарі Handelsblatt.

На теренах конференції щодо відновлення Україні представники Берліну та Києва домовилися про виробництво БМП Lynx в Україні.

"Цього року у нас буде перша БМП, яка буде зроблена в Україні", — заявив Олександр Камишін, міністр стратегічних галузей промисловості.

Він додав, що Lynx — це одна з найсучасніших бойових машин піхоти. Для партнерів — це можливість випробувати машину в умовах реальних бойових дій.

"Для наших європейських партнерів це гарна можливість і випробувати її у бою, і зробити її кращою. А для наших воїнів сьогодні потрібна кожна додаткова машина, яка допоможе їм стояти на фронті", – заявив український міністр.

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Деталей щодо комплектування бойових машин піхоти будуть знати виробники, які відповідальні за кінцевий продукт. Єдине занепокоєння, яке виразив Армін Паппергер стосується бюджетного планування в уряді. Воно становить від 6 до 12 місяців, тому політичне керівництво має домовитися про збільшення фінансування. За словами Камишіна, переговори щодо фінансування ще не завершені. Проте якщо її досягнуть, то вже наступного року в Україні можуть побудувати "значну кількість" БМП.

Також у виданні стверджують, що наразі Україна не планує розширювати співпрацю з Rheinmetall на бойові танки. Києву запропонували новітню розробку Panther, але стверджується, що для Сил оборони зараз важливіша інша бронетехніка.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ писали, що Rheinmetall планує розгорнути виробництво ППО в Україні через 1-2 рік.