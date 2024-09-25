Для партнера НАТО: Rheinmetall получил заказ на сотни тысяч минометных снарядов

Ведущий концерн Германии, который специализируется на производстве многопрофильного вооружения, планирует произвести более миллиона минометных снарядов в течение 2025-2026 годов для вооруженных сил страны, которая является партнером НАТО.

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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall сообщил, что получил заказ на производство сотен тысяч снарядов для минометов для вооруженных сил страны, которая является партнером НАТО. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе компании.

В заявлении немецкого концерна указано, что стоимость заказа составляет десятки миллионов евро, и заказ был оформлен в третьем квартале 2024 года.

Производство шестизначного числа минометных снарядов будет заниматься испанская доречная компания концерна Rheinmetall Expal Munitions S.A.U.

В пресс-релизе указано, что поставка заказанной партии для страны-партнера НАТО запланирована на лето 2025 года и завершится летом 2026.

Сотрудничество Rheinmetall и Украины: детали

Немецкий концерн Rheinmetall начал активное сотрудничество с украинскими производителями и государством во время полномасштабного вторжения РФ. За время войны украинские Силы обороны получили самоходные Panzerhaubitze 2000 (PzH), САУ Gepard, БМП Marder, танки Leopard 1 и Leopard 2, а также снаряды и другую военную технику.

Напомним, Фокус писал, что в ноябре 2023 года Rheinmetall выиграл многомиллионный контракт на поставку 120-мм мин для украинских военных.

24 июля 2024 года Rheinmetall заявил о получении официального заказа на строительство в Украине завода по производству снарядов.