Зможуть отримувати боєприпаси швидше: Норвегія дала Україні ліцензію на виготовлення снарядів

Уряд Норвегії профінансує ліцензування боєприпасів для України. Це вже друга ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру.

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Артилерійські снаряди калібру 155-мм, розроблені норвезько-фінською оборонною компанією Nammo (Nordic Ammunition Company), відтепер можуть вироблятися в Україні. Про це повідомив уряд Норвегії.

Як зазначається, Nammo уклала угоду, що сприяє налагодженню ліцензійного виробництва артилерійських снарядів в Україні українською оборонною компанією. Уряд же погодився профінансувати ліцензування боєприпасів.

"Україна відчуває велику потребу в артилерійських боєприпасах, щоб протистояти російській наступальній війні. Уряд вжив низку заходів щодо збільшення виробництва артилерійських боєприпасів у Норвегії. Водночас ми бачимо, що важливо посилити можливості українців виробляти сучасні артилерійські боєприпаси в Україні", — зазначив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.

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Міністр оборони Бйорн Арильд Грам заявив, що Норвегія наразі надає Україні боєприпаси зі своїх власних запасів і безпосередньо від промисловості. Однак тепер українські сили зможуть отримувати боєприпаси швидше.

Зі свого боку міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин повідомив, що це вже друга ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру в Україні. Першим був "дозвіл" від KNDS/Nexter.

"Ми завжди будемо вдячні партнерам за допомогу у вигляді снарядів, але ще більше ми вдячні за підтримку саме локального виробництва. Виробляти більше снарядів в Україні важливо як з точки зору ефективності та логістики, так і з точки зору економіки", — написав він.

Нагадаємо, 5 серпня повідомлялося, що Чехія стикається з несподіваними перешкодами під час постачання снарядів Україні. З 2022 року ціни на боєприпаси на міжнародному ринку зросли в чотири рази і шанс отримує та сторона, яка першою заплатить аванс, чим активно користуються росіяни.

Наприкінці липня німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав своє перше важливе замовлення від українського уряду на будівництво в Україні заводу з виробництва боєприпасів.