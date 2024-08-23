Смогут получать боеприпасы быстрее: Норвегия дала Украине лицензию на изготовление снарядов

Правительство Норвегии профинансирует лицензирование боеприпасов для Украины. Это уже вторая лицензия на производство снарядов 155 калибра.

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Артиллерийские снаряды калибра 155-мм, разработанные норвежско-финской оборонной компанией Nammo (Nordic Ammunition Company), теперь могут производиться в Украине. Об этом сообщило правительство Норвегии.

Как отмечается, Nammo заключила соглашение, способствующее налаживанию лицензионного производства артиллерийских снарядов в Украине украинской оборонной компанией. Правительство же согласилось профинансировать лицензирование боеприпасов.

"Украина испытывает большую потребность в артиллерийских боеприпасах, чтобы противостоять российской наступательной войне. Правительство приняло ряд мер по увеличению производства артиллерийских боеприпасов в Норвегии. В то же время мы видим, что важно усилить возможности украинцев производить современные артиллерийские боеприпасы в Украине", — отметил премьер-министр Йонас Гар Стере.

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Министр обороны Бьерн Арильд Грам заявил, что Норвегия сейчас предоставляет Украине боеприпасы из своих собственных запасов и напрямую от промышленности. Однако теперь украинские силы смогут получать боеприпасы быстрее.

В свою очередь министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что это уже вторая лицензия на производство снарядов 155 калибра в Украине. Первым было "разрешение" от KNDS/Nexter.

"Мы всегда будем благодарны партнерам за помощь в виде снарядов, но еще больше мы благодарны за поддержку именно локального производства. Производить больше снарядов в Украине важно как с точки зрения эффективности и логистики, так и с точки зрения экономики", — написал он.

Напомним, 5 августа сообщалось, что Чехия сталкивается с неожиданными препятствиями при поставках снарядов Украине. С 2022 года цены на боеприпасы международном рынке выросли в четыре раза и шанс получает та сторона, которая первой заплатит аванс, чем активно пользуются россияне.

В конце июля немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил свой первый важный заказ от украинского правительства на строительство в Украине завода по производству боеприпасов.