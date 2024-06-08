Больше оружия: KNDS, Roshel и другие — какие мировые гиганты откроют производство в Украине

Западные партнеры передали Украине тысячи единиц техники. Обслуживать и ремонтировать их — сложная логистическая задача, поэтому мировые производители открывают украинские филиалы.

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С начала 2024 года еще несколько оборонных компаний с мировым именем объявили о намерениях открыть в Украине свои филиалы. Традиционно сначала речь идет о ремонте и обслуживании оружия, которое есть в Силах обороны, но в дальнейшем будут разворачивать и полноценные производственные линии. Фокус составил список производителей, заходящих в Украину.

Все больше компаний из Франции, Германии, Канады и других стран зайдут в Украину. Для иностранных производителей открытие филиалов является логичным шагом, учитывая полномасштабную войну. Новейшие разработки можно испытывать прямо на поле боя, а также дорабатывать их на основе отзывов украинских защитников.

"Украина является страной в войне, она не производит в нормальных условиях. Именно поэтому представители промышленности должны понимать, что, во-первых, это новые возможности, во-вторых — что есть риск, и третье — что есть финансирование. Все три вещи вместе, чтобы делиться технологиями. Например, у вас есть хорошее производство дронов, вероятно, ЕС должен поучиться у вас. Но у нас есть способности, которые могут быть развернуты в Украине. Мы уже производим в Европе, но мы должны быть способны производить на вашей территории, чтобы сократить стоимость (транспортировки), сократить время поставки и лучше отвечать на ваши потребности", — заявил 6 мая высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

KNDS — производство боеприпасов и техники

Франко-немецкая оружейная группа KNDS объявила о создании в Украине дочерней компании. В концерн входит Krauss Maffei Wegmann из Германии и Nexter из Франции. Предприятие, которое заработает в Украине, будет производить технику и боеприпасы о чем заявили министры обороны двух стран Себастьен Лекорню и Борис Писториус.

С украинской стороны декларацию о намерениях подписала компания ENMEK. В одной из них речь шла об открытии центра технического обслуживания САУ Caesar, а в другой — 3D-печать запчастей. Кроме этого Украине передадут лицензию на производство 155-мм боеприпасов.

САУ Caesar на базе шасси 8х8 Фото: pinterest.com

Nexter является производителем Caesar. Для Украины в 2024 году будет изготовлено около 80 артустановок в 2024 году. До этого ВСУ получили 19 машин от Дании и несколько партий от французов.

Roshel откроет завод в Украине

Канадский производитель бронеавтомобилей Roshel планирует открыть в Украине производство бронемашин. Украинский филиал станет центральным в Европе. По словам гендиректора предприятия Романа Шимонова наша страна имеет несколько преимуществ:

мощная постсоветская инфраструктура, которая не вся используется эффективно;

дешевая электроэнергия;

много людей с высшим образованием и рабочая сила;

производственные цепочки.

Новый завод должен привлечь миллионные инвестиции и создать сотни рабочих мест. За время полномасштабной войны Силы обороны получили более 1100 броневиков, наиболее популярной является модель Senator. Их обслуживают в Украине на различных мастерских. В начале украинский филиал будет сконцентрирован на удовлетворении потребностей ВСУ, но в дальнейшем планируется организовать экспорт для других стран.

Тысячный броневик для Украины Фото: defence blog

Роман Шимонов утверждает, что решение о производстве в Украине уже принято. Также компания будет сознательно подходить к угрозе российских обстрелов, поэтому будут делать так, чтобы оккупант не узнал о цепочках поставок.

Инвестиции в украинскую оборонку

Нидерланды 7 июня объявили, что они инвестируют 54 млн евро для расширения производства в Украине боевых беспилотников. Госсекретарь обороны Кристоф ван дер Маат отметил, что средства будут направлены как для финансирования производственных площадок, так и для дальнейшей поддержки исследований в области дронов.

"Мы хотим размещать заказы на производство дронов, чтобы помочь Украине и для развития нашей собственной армии. С помощью этих заказов мы стремимся создать экосистему для дронов в нашей стране", — заявил ван дер Маат.

Т-64БВ образца 2022 года

Ранее министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин анонсировал проект ZBROYARI: Manufacturing Freedom — это глобальный сбор по странам-партнерам на украинское вооружение. Идея заключается в том, чтобы Запад вкладывался в украинский оборонно-промышленный комплекс. Сейчас украинский ВПК способен изготовить вооружения на 10 млрд долларов больше, чем бюджет способен профинансировать. Первыми к инициативе присоединилась Дания и Канада.

Украина уже стала частью оборонных возможностей ЕС. Всего с начала полномасштабной войны такие компании объявили о намерениях создать филиалы:

Rheinmetall (Германия);

BAE Systems (Великобритания);

Delair (Франция)

Arqus (Франция);

и другие.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране работает 500 оборонных компаний и почти 300 тысяч человек.