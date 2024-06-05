В Украину зайдет канадский производитель броневиков Roshel: детали
По словам гендиректора Романа Шимонова, Украина имеет дешевое электричество, рабочую силу и людей с высшим образованием, что делает страну выгодной для производства бронетехники.
Канадский производитель броневиков Roshel откроет в Украине завод, который создаст сотни рабочих мест. Об этом заявил генеральный директор компании Роман Шимонов в материале "Экономической правды".
С начала полномасштабной войны Украина получила или закупила более 1100 броневиков Roshel Senator. Сейчас на производстве в Канаде работает 200 вынужденных переселенцев из Украины (всего в компании работает более 500 человек), многие из них хотят вернуться домой.
Сейчас компания имеет мастерские для ремонта и модернизации броневиков в Украине, но планируется открыть и непосредственное производство. Сначала завод будет ориентирован на удовлетворение потребностей Украины в броневиках, а впоследствии будет экспортировать продукцию за границу. По словам Шимонова, решение о локализации производства уже принято. Он не называет деталей, но речь идет об инвестициях "десятков миллионов долларов" и создании "сотен" новых рабочих мест.
Roshel видит благоприятный бизнес-климат для создания оборонных предприятий в Украине. Среди преимуществ Шимонов назвал:
- мощная постсоветская инфраструктура, которая не вся используется эффективно;
- дешевая электроэнергия;
- много людей с высшим образованием и рабочая сила;
- производственные цепочки.
Также в компании ответственно относятся к потенциальным ударам со стороны РФ, поэтому готовы делать все, чтобы оккупанты не узнали о производственных цепочках.
Напомним, 23 апреля СМИ писали, что Roshel предлагает свои броневики вместо немецких FFD по контракту от Германии для нужд Украины.
Ранее в ГПСУ показали, как защищают броневики Roshel от угрозы дронов.