В Украину зайдет канадский производитель броневиков Roshel: детали

По словам гендиректора Романа Шимонова, Украина имеет дешевое электричество, рабочую силу и людей с высшим образованием, что делает страну выгодной для производства бронетехники.

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Канадский производитель броневиков Roshel откроет в Украине завод, который создаст сотни рабочих мест. Об этом заявил генеральный директор компании Роман Шимонов в материале "Экономической правды".

С начала полномасштабной войны Украина получила или закупила более 1100 броневиков Roshel Senator. Сейчас на производстве в Канаде работает 200 вынужденных переселенцев из Украины (всего в компании работает более 500 человек), многие из них хотят вернуться домой.

Роман Шимонов назвал планы компании в Украине

Сейчас компания имеет мастерские для ремонта и модернизации броневиков в Украине, но планируется открыть и непосредственное производство. Сначала завод будет ориентирован на удовлетворение потребностей Украины в броневиках, а впоследствии будет экспортировать продукцию за границу. По словам Шимонова, решение о локализации производства уже принято. Он не называет деталей, но речь идет об инвестициях "десятков миллионов долларов" и создании "сотен" новых рабочих мест.

Производственная линия компании Roshel в Канаде Фото: mil.in.ua

Roshel видит благоприятный бизнес-климат для создания оборонных предприятий в Украине. Среди преимуществ Шимонов назвал:

мощная постсоветская инфраструктура, которая не вся используется эффективно;

дешевая электроэнергия;

много людей с высшим образованием и рабочая сила;

производственные цепочки.

Также в компании ответственно относятся к потенциальным ударам со стороны РФ, поэтому готовы делать все, чтобы оккупанты не узнали о производственных цепочках.

Напомним, 23 апреля СМИ писали, что Roshel предлагает свои броневики вместо немецких FFD по контракту от Германии для нужд Украины.

Ранее в ГПСУ показали, как защищают броневики Roshel от угрозы дронов.