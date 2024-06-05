В Україну зайде канадський виробник броньовиків Roshel: деталі

За словами гендиректора Романа Шимонова, Україна має дешеву електрику, робочу силу і людей з вищою освітою, що робить країну вигідною для виробництва бронетехніки.

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Канадський виробник броньовиків Roshel відкриє в Україні завод, який створить сотні робочих місць. Про це заявив генеральний директор компанії Роман Шимонов в матеріалі "Економічної правди".

З початку повномасштабної війни Україна отримала або закупила понад 1100 броньовиків Roshel Senator. Нині на виробництві в Канаді працює 200 вимушених переселенців з України (усього в компанії працює понад 500 осіб), багато з них хочуть повернутися додому.

Роман Шимонов назвав плани компанії в Україні

Зараз компанія має майстерні для ремонту та модернізації броньовиків в Україні, але планується відкрити і безпосереднє виробництво. Спочатку завод буде орієнтований на задоволення потреб України в броньовиках, а згодом буде експортувати продукцію за кордон. За словами Шимонова, рішення про локалізацію виробництва вже прийнято. Він не називає деталей, але мова йде про інвестиції "десятків мільйонів доларів" і створення "сотень" нових робочих місць.

Виробнича лінія компанії Roshel в Канаді Фото: mil.in.ua

Roshel бачить сприятливий бізнес-клімат для створення оборонних підприємств в Україні. Серед переваг Шимонов назвав:

потужна пострадянська інфраструктура, яка не вся використовується ефективно;

дешева електроенергія;

багато людей з вищою освітою і робоча сила;

виробничі ланцюги.

Також у компанії відповідально ставляться до потенційних ударів з боку РФ, тому готові робити все, щоб окупанти не дізналися про виробничі ланцюги.

Нагадаємо, 23 квітня ЗМІ писали, що Roshel пропонує свої броньовики замість німецьких FFD за контрактом від Німеччини для потреб України.

Раніше в ДПСУ показали, як захищають броньовики Roshel від загрози дронів.