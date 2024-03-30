Екрани з металевої сітки: як прикордонники посилюють броньовики Roshel (відео)

Бійці ДПСУ кажуть, що металева та маскувальна сітка має підвищити виживаність броньовиків на полі бою.

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Прикордонники-інженери покращують захист канадських броньовиків Roshel, на які полюють російські окупанти FPV-дронами. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України у "фейсбуці".

Окупанти масово застосовують FPV-дрони для захисту від таких засобів ураження. Інженери ДПСУ показали, як встановлюють на броньовик Roshel металеву та маскувальну сітку. Такі заходи мають підвищити виживаність машини та запобігти травмам екіпажу.

"До того ж ці броньовики облаштовують ще й додатковим електронним захистом — встановлюють туди засоби РЕБ, які глушитимуть FPV-дрони просто на підльоті", — наголосили в ДПСУ.

За словами інженера, вони кожен день роблять такі захисні екрани. Роботи дуже багато, а встановлюють сітку на двері, вікна, дах і капот. Також у репортажі прикордонник каже, що на даху сітку можна зняти, щоб у разі потреби покинути машину через люк.

Roshel Senator — це канадський броньовик класу MRAP, яких Україна отримала та замовила понад 500 одиниць. За час повномасштабної війни компанія вже навіть представила оновлену машину на основі правок, які надійшли від українських військових на війні.

Нагадаємо, у 47-ій артбригаді показали САУ "Богдана" із захистом від дронів.

Раніше стало відомо, що ЗСУ отримали американські машини LAVR Titan-DS на базі пікапа Ford.