На службі у ЗСУ: канадська Roshel представила новий бронеавтомобіль MRAP Senator (відео)
Компанія Roshel зазначає, що Україна отримала понад 500 бронеавтомобілів та бронетранспортерів із Канади. З урахуванням бойового досвіду в Україні конструктори набули безцінного розуміння конкретних проблем при створенні MRAP Senator.
На виставці CANSEC у Оттаві провідний канадський виробник інноваційних броньованих рішень Roshel представив новий бронеавтомобіль MRAP Senator (Mine Resistant Ambush Protected). Як повідомили 31 травня оглядачі інтернет-видання Army Recognition, машина пройшла успішні балістичні та вибухові випробування STANAG 4569 AEP 55 проведених сертифікованою НАТО незалежною лабораторією в США.
"Ми дуже раді представити Senator MRAP на виставці CANSEC, яка об'єднує лідерів галузі та оборонних експертів з усього світу", — говорить Роман Шимонов, гендиректор компанії Roshel Smart Armored Vehicles.
У пресрелізі зазначено, що за весь час Україна отримала понад 500 бронеавтомобілів та бронетранспортерів цієї компанії. Таким чином, компанія Roshel, як провідний постачальник бронетанкової техніки в Україну, отримала неоціненне розуміння конкретних проблем, з якими стикаються на місцях, що дозволило створити новий надійний MRAP Senator.
Що відомо про MRAP Senator
У матеріалі йдеться про те, що Senator MRAP втілює в собі великий досвід компанії Roshel і пропонує безпрецедентні рівні захисту, мобільності та універсальності. Він спроєктований таким чином, щоб витримувати потрапляння кулі калібрів до 7,62×39 мм API BZ на відстані 30 метрів, що летить зі швидкістю 695 м/с, а також фугасної міни AT Mine з 6 кг вибухової речовини, активованої під будь-яким колесом та під центром.
Перенаправляючи вибухову хвилю і осколки в сторони, такий корпус мінімізує удар і знижує ризик важких поранень або смертельного наслідку членів екіпажу. Крім того, він поглинає і розсіює вибухову енергію, посилюючи стійкість машини до вибухів, зазначили оглядачі.
Бронемашина має кілька комплектацій, зокрема для медичної евакуації, протидії БПЛА, а також командування та управління.
Senator MRAP базується на важкій комерційній платформі Ford F-550, що робить його кращим для бойових груп завдяки легкості та простоті експлуатації. Високий дорожній просвіт, повний привід та турбодизельний двигун об'ємом 6,7 л забезпечують машині ефективність проходження різною місцевістю та ґрунтами.
Основні ТТХ Senator MRAP
Ходові характеристики:
- Двигун: 6,7-літровий дизельний V8;
- Потужність: 330 к.с. при 2600 об/хв;
- Трансмісія: 6-ступінчаста автоматична;
- Шини: 325/85 R16 — 285/65/17, військового класу з системою run-flat;
- Місткість паливного бака: 257 л;
- Запас ходу: до 800 км.
Розміри та вага:
- Габарити: 6000 x 2400 x 2500 мм;
- Колісна база: 3683 мм;
- Радіус повороту: 5334 мм;
- Кількість місць для сидіння: до 10, залежно від конфігурації;
- Вантажопідйомність: 1200-2000 кг залежно від рівня захисту, встановленого обладнання тощо.
Захист:
- Рівень балістичного захисту: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2, рівень 2 за стандартами НАТО;
- Рівень захисту від вибуху: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2, рівень 2a/2b за стандартами НАТО;
- Бронювання ключових механічних компонентів;
- Надміцні дверні петлі Mil spec;
- Багатошарове кулестійке скло, без сколів.
Спостереження та озброєння:
- Збройові портали;
- Дистанційно керований бойовий модуль;
- Камери зовнішнього огляду, що забезпечують 360 ° FOV;
- Відеоспостереження (камери CCTV);
- PTZ-камера;
- Система виявлення джерел вогню.
У листопаді минулого року надійшла інформація, що в зоні бойових дій в Україні Senator витримав підрив за метр від машини запущених з БМ-21 "Град" НУРСів. Були пошкоджені шини, але балістичне скло та сталь витримали удар, при цьому екіпаж не постраждав.
Нагадаємо, 10 травня опублікував у мережі з'явилися кадри наслідки боїв у Бахмуті. На відео були югославська БМП M-80A, турецький MRAP Kirpi, канадський броньовик Roshel Senator та американський HMMWV, які зазнали значних пошкоджень.