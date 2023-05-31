На службе у ВСУ: канадская Roshel представила новый бронеавтомобиль MRAP Senator (видео)

Компания Roshel отмечает, что Украина получила более 500 бронеавтомобилей и бронетранспортеров из Канады. С учетом боевого опыта в Украине конструкторы получили бесценное понимание конкретных проблем при создании MRAP Senator.

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На выставке CANSEC в Оттаве ведущий канадский производитель инновационных бронированных решений Roshel представил новый бронеавтомобиль MRAP Senator (Mine Resistant Ambush Protected). Как сообщили 31 мая обозреватели интернет-издания Army Recognition, машина прошла успешные баллистические и взрывные испытания STANAG 4569 AEP 55, проведенных сертифицированной НАТО независимой лабораторией в США.

"Мы очень рады представить Senator MRAP на выставке CANSEC, которая объединяет лидеров отрасли и оборонных экспертов со всего мира", — говорит Роман Шимонов, гендиректор компании Roshel Smart Armored Vehicles.

В пресс-релизе отмечено, что за все время Украина получила более 500 бронеавтомобилей и бронетранспортеров этой компании. Таким образом компания Roshel, как ведущий поставщик бронетанковой техники в Украину, получила бесценное понимание конкретных проблем, с которыми сталкиваются на местах, что позволило создать новый надежный MRAP Senator.

Фото: MRAP Senator компании Roshel Фото: MRAP Senator компании Roshel Фото: MRAP Senator компании Roshel Фото: MRAP Senator компании Roshel Фото: MRAP Senator компании Roshel Фото: MRAP Senator компании Roshel Фото: MRAP Senator компании Roshel

Что известно о MRAP Senator

В материале говорится, что Senator MRAP воплощает в себе обширный опыт компании Roshel и предлагает беспрецедентные уровни защиты, мобильности и универсальности. Он спроектирован таким образом, чтобы выдерживать попадание пули калибров до 7,62×39 мм API BZ на расстоянии 30 метров, летящей со скоростью 695 м/с, а также фугасной мины AT Mine с 6 кг взрывчатого вещества, активированной под любым колесом и под центром.

Бронированный корпус имеет V-образную форму, которая действует как отклоняющая броневая структура, отводя силу взрыва от кабины машины и рассеивая взрывную энергию. Перенаправляя взрывную волну и осколки в стороны, такой корпус минимизирует удар и снижает риск тяжелых ранений или смертельного исхода членов экипажа. Кроме того, он поглощает и рассеивает взрывную энергию, усиливая устойчивость машины к взрывам, отметили обозреватели.

Бронемашина имеет несколько комплектаций, в частности для медицинской эвакуации, противодействия БПЛА, а также командования и управления.

Senator MRAP базируется на тяжелой коммерческой платформе Ford F-550, что делает его предпочтительным для боевых групп благодаря легкости и простоте эксплуатации. Высокий дорожный просвет, полный привод и турбодизельный двигатель объемом 6,7 л обеспечивают машине эффективность прохождения по различной местности и грунтам.

Основные ТТХ Senator MRAP

Ходовые характеристики:

Двигатель: 6,7-литровый дизельный V8;

Мощность: 330 л.с. при 2600 об/мин;

Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая;

Шины: 325/85 R16 — 285/65/17, военного класса с системой run-flat;

Емкость топливного бака: 257 л;

Запас хода: до 800 км.

Размеры и вес:

Габариты: 6000 x 2400 x 2500 мм;

Колесная база: 3683 мм;

Радиус поворота: 5334 мм;

Количество мест для сидения: до 10, в зависимости от конфигурации;

Грузоподъемность: 1200-2000 кг, в зависимости от уровня защиты, установленного оборудования и т.д.

Защита:

Уровень баллистической защиты: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2 уровень 2 по стандартам НАТО;

Уровень защиты от взрыва: STANAG 4569 AEP 55 Vol.2 уровень 2a/2b по стандартам НАТО;

Бронирование ключевых механических компонентов;

Сверхпрочные дверные петли Mil spec;

Многослойное пулестойкое стекло, без сколов.

Наблюдение и вооружение:

Оружейные порталы;

Дистанционно управляемый боевой модуль;

Камеры внешнего обзора, обеспечивающие 360° F.O.V.;

Видеонаблюдение (камеры CCTV);

PTZ-камера;

Система обнаружения источников огня.

В ноябре прошлого года поступила информация, что в зоне боевых действий в Украине Senator выдержал подрыв в метре от машины запущенных с БМ-21 "Град" НУРСов. Были повреждены шины, но баллистическое стекло и сталь выдержали удар, при этом экипаж не пострадал.

Напомним, 10 мая опубликовал в сети появились кадры последствия боев в Бахмуте. На видео были югославская БМП M-80A, турецкий MRAP Kirpi, канадский броневик Roshel Senator и американский HMMWV, которые получили значительные повреждения.