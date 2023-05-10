Уничтоженные MRAP Kirpi, Roshel Senator и HMMWV: в соцсети показали последствия боев в Бахмуте (видео)

Уничтоженную технику иностранного производства, которую передавали Силам обороны Украины, зафиксировали в Бахмуте.

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Югославская БМП M-80A, турецкий MRAP Kirpi, канадский броневик Roshel Senator и американский HMMWV получили значительные повреждения в результате боев на востоке Украины. Видео 10 мая опубликовал Telegram-канал Karymat.

В сообщении говорится, что техника была зафиксирована в Бахмуте. Конкретные локации указаны не были.

Неизвестно, при каких обстоятельствах была потеряна техника. Вооруженные силы Украины и дальше ведут боевые действия на Бахмутском направлении и уничтожают личный состав и бронетехнику врага.

Напомним, 9 мая в соцсети показали подбитый танк и уничтожена МТ-ЛБ советского производства. В ВСУ показали, как выглядит дорога на Бахмут, которая постоянно обстреливается вражескими войсками. В кадре можно увидеть, что на пути к главной крепости Донецкой области был зафиксирован подбитый БТР, МТ-ЛБ и различные транспортные средства, которые используют украинские войска. Также видно, что по обочине горит танк. Упорные бои за коммуникации, соединяющие гарнизон города с другими подразделениями Вооруженными силами Украины не прекращаются.

Также 4 мая появилось видео перевернутого Bushmastera и подбитого БТР M113 американского производства. Техника якобы была подмечена на дороге на Бахмут. На видео можно увидеть немецкий бронеавтомобиль Dingo ATF и советскую МТ-ЛБ. В сообщении говорится, что вблизи города Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, была уничтожена техника, но подробности не указаны.

Также 2 мая украинские защитники показали попадание вражеской артиллерии в Бахмуте, который регулярно обстреливается. На видео можно увидеть разрушенную инфраструктуру. Город в Донецкой области фактически перестал существовать, ведь все здания, сооружения и коммуникации уничтожены в результате интенсивных регулярных ударов и обстрелов со стороны российских оккупантов, которые так и не смогли захватить населенный пункт до 9 мая.