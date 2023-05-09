Подбитый танк и уничтоженная МТ-ЛБ: в ВСУ показали, как выглядит дорога на Бахмут (видео)

На обочине дороги видна подбитая техника, а на горизонте видны столбы дыма.

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По дороге через Ивановское на Бахмут едва можно проехать через множество уничтоженной техники. В Telegram -канале "Бахмутский Демон" опубликовали соответствующее видео.

В кадре можно увидеть, что на пути к главной крепости Донецкой области подбит БТР, МТ-ЛБ и различные транспортные средства. Также видно, что горит танк. Продолжаются упорные бои за коммуникации, соединяющие гарнизон города с другими подразделениями Вооруженными силами Украины, тривають.

Напомним, в сети 5 апреля показали, как выглядит "дорогая жизнь" к Бахмуту. Украинские военные подразделения в то время контролировали определенные коммуникационные пути в населенный пункт в Донецкой области. В ролике, снимаемом с транспортного средства, можно увидеть горящий город впереди, регулярно обстреливаемый российскими захватчиками. Также зафиксированы уничтожения других транспортных средств.

Также 4 мая в соцсети показали дорогу на Бахмут. На видео можно увидеть перевернутый Bushmaster и подбитый БТР M113. Также зафиксирован бронеавтомобиль Dingo немецкого производства, который находится в использовании подразделений Бундесвера, но также находится на вооружении и других армий мира, в том числе Вооруженных сил Украины. Также указано и об уничтожении МТ-ЛБ, многоцелевого тягача (транспортера), у которого довольно легкая броня. Это техника советского производства, также используемая подразделениями украинских войск.

Аэроразведчики ВСУ 19 апреля показали Бахмут с высоты птичьего полета. Никакой уцелевшей многоэтажки или предприятия в некогда цветущем городе Донецкой области не зафиксировано. Российские оккупанты полностью уничтожили населенный пункт. Город был почти полностью покрыт дымовым занавесом, образовавшимся в результате продолжительных обстрелов. Бахмут с высоты птичьего полета показали на видео бойцы 127-й отдельной бригады территориальной обороны.