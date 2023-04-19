Ничего целого: аэроразведчики ВСУ показали Бахмут с высоты птичьего полета (видео)

Никакой уцелевшей многоэтажки или предприятия в некогда цветущем городе Донецкой области не зафиксировано.

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Бахмут с высоты птичьего полета показали на видео бойцы 127-й отдельной бригады территориальной обороны. Видео опубликовали 19 апреля в соцсетях, пишет Фокус.

Аэроразведчики продемонстрировали кадры разрушенного населенного пункта, почти полностью покрытого дымовым занавесом, образовавшимся в результате продолжительных обстрелов. Никакого уцелевшего здания, в некогда цветущем Бахмуте, не зафиксировано. Россияне и дальше пытаются захватить город-крепость, которую мужественно обороняют украинские защитники.

Напомним, 19 апреля бойцы батальона "Волки да Винчи" показали полную версию боя за последний путь на Бахмут. Невероятными усилиями им удается сдерживать врага, применяя все имеющееся оружие. Российская пехота без поддержки бронетехники решила прорвать оборону украинцев. Впоследствии все оккупанты погибли на поле, не добравшись до окопов бойцов 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

Украинские пограничники 18 апреля показали видео уличных боев в Бахмуте, есть участки, где захватчики и ВСУ в максимальной близости друг к другу. Бойцы отметили, что битва происходит преимущественно в центральной части города, и по интенсивности непохоже, чтобы враг чувствовал "снарядный голод". Кое-где оккупантов и украинских военных даже разделяют считанные метры, что крайне усложняет оборону. Все же долгое время российские оккупанты не могут выполнить политическую задачу и захватить город полностью.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский 19 апреля заявил, что Россия концентрирует наибольшее количество захватчиков на Бахмутском направлении. По словам генерал-полковника, за минувшую ночь украинские защитники сбили 2 вражеских БПЛА. По его словам, украинским защитникам удается сдерживать врага, нанося ему в динамичных боях "существенные потери". Он сообщил, что ночью защитники уничтожили российские беспилотники.