Нічого цілого: аеророзвідники ЗСУ показали Бахмут з висоти пташиного польоту (відео)

Жодної вцілілої багатоповерхівки чи підприємства у колись квітучому місті Донецької області не зафіксовано.

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Бахмут з висоти пташиного польоту показали на відео показали бійці 127-ї окремої бригади територіальної оборони. Відео опублікували 19 квітня у соцмережах, пише Фокус.

Аеророзвідники продемонстрували кадри зруйнованого населеного пункту, який майже повністю вкритий димовою завісою, що утворилася внаслідок тривалих обстрілів.

Жодної вцілілої будівлі, у колись квітучому Бахмуті, не зафіксовано. Росіяни й надалі намагаються захопити місто-фортецю, яку мужньо обороняють українські захисники.

Нагадаємо, 19 квітня бійці батальйону "Вовки да Вінчі" показали повну версію бою за останню дорогу на Бахмут. Надзусиллями їм вдається стримувати ворога, застосовуючи усю наявну зброю. Російська піхота без підтримки бронетехніки вирішила прорвати оборону українців. Згодом усі окупанти загинули на полі, не діставшись до окопів бійців 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

Українські прикордонники 18 квітня показали відео вуличних боїв у Бахмуті, є ділянки, де загарбники та ЗСУ у максимальній близькості один до одного. Бійці зазначили, що битва відбувається переважно в центральній частині міста, і за інтенсивністю не схоже, щоб ворог відчував "снарядний голод". Подекуди окупантів та українських військових навіть розділяють лічені метри, що вкрай ускладнює оборону. Все ж тривалий час російські окупанти не можуть виконати політичного завдання та захопити місто повністю.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 19 квітня заявив, що Росія концентрує найбільшу кількість загарбників на Бахмутському напрямі. За словами генерал-полковника, за минулу ніч українські захисники збили 2 ворожих БПЛА. З його слів, українським захисникам вдається стримувати ворога, завдаючи йому у динамічних боях "суттєвих втрат". Він повідомив, що вночі оборонці знищили російські безпілотники.