"Епіцентр наступу, але РФ зазнає суттєвих втрат": Сирський розповів про бої у Бахмуті

Командувач Сухопутних військ заявив, що Росія концентрує найбільшу кількість загарбників на Бахмутському напрямі. За словами генерал-полковника, за минулу ніч українські захисники збили 2 ворожих БПЛА.

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Бахмутський напрям залишається епіцентром наступу ЗС РФ, адже окупанти не полишають надії повністю контролювати місто. Вночі українські сили ППО знищили два російських безпілотники та продовжують завдавати втрат противнику. Про це сьогодні, 19 квітня, написав у соцмережах командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Бахмутський напрям лишається епіцентром російського наступу. Ворог концентрує в Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та мріє повністю взяти місто під свій контроль", — розповів Сирський.

Однак генерал-полковник запевнив, що українським захисникам вдається стримувати ворога, завдаючи йому у динамічних боях "суттєвих втрат". Він повідомив, що вночі оборонці знищили російські безпілотники.

"Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA. Бахмут стоїть", — заявив Сирський.

Нагадаємо, також 19 квітня рота "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" оприлюднила кадри боїв за останню дорогу до Бахмуту з російськими піхотинцями.

Також 19 квітня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про обстріл міста. Він показав наслідки ворожої атаки та розповів, що росіяни влучили в автобусний парк.

Вчора, 18 квітня, вночі ЗС РФ атакували Слов’янськ. Для цього окупанти застосували ракети С-300 та дрони-камікадзе. У міській адміністрації розповіли про наслідки ворожої атаки.