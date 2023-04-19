11 хвилин пекла: "Вовки да Вінчі" показали повну версію бою за останню дорогу на Бахмут (відео)

Бійці дають відсіч російським окупантам, які впритул наближаються до позицій, з усієї наявної зброї, застосовуючи автоматичні гвинтівки, гранатомети та гранати.

Related video

Рота "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" не дозволяє російським загарбникам захопити останню дорогу до Бахмуту. На YouTube-каналі підрозділу 19 квітня опублікували відповідне відео.

Російська піхота без підтримки бронетехніки вирішила прорвати оборону українців. Згодом усі окупанти загинули на полі, не діставшись до окопів бійців 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

На відео видно, що росіяни намагаються впритул підійти до позицій українських захисників. Бійці дають їм відсіч з усієї наявної зброї, застосовуючи гранатомети та гранати.

Дорога до Бахмута, яку контролюють українські герої, дозволяє забезпечувати гарнізон міста усім необхідним. Саме тому важливо утримувати відповідні шляхи комунікації.

Нагадаємо, 5 квітня у мережі показали, як виглядає "дорога життя" до Бахмута. На відео, яке знімали з автівки, можна побачити палаюче місто попереду. Також зафіксовано знищенні транспортні засоби.

18 квітня у ДПСУ показали кадри боїв у центрі Бахмута. Бойові дії, за даними Держприкордонслужби, продовжуються у щільній міській забудові на мінімальних дистанціях. Жодних ознак "снарядного голоду" у противника, про якого раніше заявляли у ПВК "Вагнер", у Бахмуті не зафіксовано. Бої в щільній міській забудові йдуть на мінімальних дистанціях. Подекуди окупантів та українських військових розділяють лічені метри, що вкрай ускладнює оборону.

Третя штурмова бригада 14 квітня показала вуличні бої у Бахмуті на відео. На відео українські захисники просуваються у міських кварталах. Можна побачити, що у місті не залишилося практично жодного вцілілого будинку. Також для просування вони використовують бронетехніку.

У Сухопутних військах Збройних сил України 18 квітня спростували заяви російських пропагандистів щодо взяття міста Бахмут Донецької області. Як зазначили в командуванні, воїни 93-го ОМБр "Холодний яр" спільно з іншими підрозділами Сил оборони України завдають максимальної шкоди російським окупантам.